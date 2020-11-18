桃園5社宅將建250坪微型運動中心 可健身還有飛輪教室

民眾運動風氣漸盛，桃園市現有6間國民運動中心營運中，體育局指出，運動中心近期最受歡迎的課程是TRX懸掛式訓練、飛輪及游泳池，另外，為持續擴充運動場域，體育局與住宅發展處合作，將在5處社會住宅內打造250坪的微型運動中心。

桃園市政府今天舉行市政會議，體育局表示，為持續擴充桃園市運動場域，除興建體育園區及國民運動中心外，正和住宅發展處合作， 結合5處社會住宅規畫約250坪的微型運動中心，提供市民更多的運動場地，讓運動服務更加多元。

社會住宅內原先皆配有簡易的健身器材，住宅發展處說，已完工入住的八德一號社宅，健身房內有設有3台跑步機、3台滑步機，目前可免費試用至年底，未來將採使用者付費制，而正在建置中的蘆竹二號社宅則將配置3台跑步機、3台腳踏車。

體育局綜合規畫科長廖維敏指出，現有的社宅街有小型健身房，不過為滿足眾多住戶的運動需求，市府決議於5處社會住宅基地上新建250坪的微型運動中心，包括中壢區捷運A20站、中壢區北富台、蘆竹區捷運A10站、龜山區善捷段298、299地號和龜山區豐達羊毛重劃案，其中蘆竹區捷運A10站預計最快將於2022年完工。

廖維敏表示，社宅內的微型運動中心將有體適能中心，配置跑步機、重訓器材等，也可有空間設置TRX（懸吊式訓練）、韻律、飛輪教室等，未來將比照國民運動中心，採取使用者付費制，不過仍有提供公益時間給年滿65歲以上長者及低收入戶免費使用。

桃園市國民運動中心目前有中壢、蘆竹、平鎮、桃園、南平及大溪國小運動中心營運中，八德與觀音運動中心還在施工中，而中央大學國民運動中心竣工驗收中，還有龍崗及龜山國民運動中心仍在規畫中。