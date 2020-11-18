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影／「Show出客庄豔」青創商店創意佈置競賽成績揭曉
苗栗縣政府舉辦的「Show出客庄豔」青年創業商店創意佈置競賽成績揭曉，縣長徐耀昌今天上午到獲得第一名的三義鄉「叁代堂」舉行頒獎典禮，並透過直播為店家行銷，徐耀昌強調「客家就係生活，生活就係客家」，厚植青年競爭力並提供友善創業環境，共同打造客語沉浸式環境將是縣府團隊努力首要工作及目標。
競賽獲獎6個店家分別是，第一名叁代堂、第二名福樂麵店、第三名樂陶食店、佳作3名為禪廚蔬食餐廳、好客在一起、奇巧香餅家。
徐耀昌指出，苗栗縣客家人口約占65％，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，推動客家事務責無旁貸，去年苗栗縣獲頒客委會「推動客語為通行語執行成效」優等獎，獎金1300萬元，希望客家母語及文化，世世代代傳承下去。
他強調，縣府為推廣客家文化與精神，希望透過這次青年創業商店創意佈置競賽的平台，串連苗栗在地青年店家，以不拘形式的方式呈現客家特色，盼帶動地方產業興盛，並共同打造完美的客語沉浸式環境。
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