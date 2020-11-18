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竹縣府投入逾6000萬 改善竹北、新豐、湖口通學步道

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣議員甄克堅今天在議會總質詢中，建議全面調查新竹縣學校通學步道安全性，並爭取中央前瞻經費改善通學步道。記者陳斯穎／攝影
新竹縣議員甄克堅今天在議會總質詢中，建議全面調查新竹縣學校通學步道安全性，並爭取中央前瞻經費改善通學步道。記者陳斯穎／攝影

馬來西亞籍女大生命案震驚全台，新竹縣議員甄克堅今天在議會總質詢中，建議全面調查新竹縣學校通學步道安全性，並爭取中央前瞻經費改善通學步道。縣長楊文科也十分重視此事，他表示工務處及教育處等相關單位已陸續檢視校園及周遭環境的安全，盼讓學生上下學安全得到保障。

工務處表示，縣內各校園人行步道改善由十三鄉鎮市公所提出，今年度獲營建署前瞻提升道路品質改善計畫核定6000多萬元，改善新豐鄉瑞興國小、湖口鄉中興國小、華興國小、中正國中周邊人行道及照明等設施。

而東興國小校前的嘉豐十一路兩側人行道，因路寬僅一米五，加上電箱、路燈、植栽等公共設施，讓人行道十分狹窄，行走不便，縣府也規畫投入625萬元進行改善工程，預計拓寬人行道至2米，將既有人行道老舊損壞的面磚及路緣石進行汰換，並調整人行道介面高差，目前工程設計已完成，年底前完成發包，預計明年5月可順利完工。

教育處表示，教育處每年度上、下半年皆會調查全縣各校需求，校方提出校內設施不足部分，由教育處審核後補助，而校外設施部分，則會同公所、交旅處、工務處等權責單位會勘調查，派出所每日也定期檢查校外路口監視器。

另外，縣府也已調查國中小校園周邊路口行人專用號誌改善、綠底行穿部分，經盤點，有143處路口缺行人專用號誌、113處缺行人綠底行穿，預估改善經費約需6700萬元，交旅處將逐年編列經費，盡快完善校園周邊交通號誌，保障學生安全。

人行道 新竹 馬來西亞

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