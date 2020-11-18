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賽夏族矮靈祭20日晚登場 長老盼望族人都能回部落團圓
新竹縣五峰鄉的北賽夏族將舉行每2年1次的矮靈祭祭典，巴斯達隘（paSta'ay），從20日晚上開始一連3天是祭典最隆重的階段，分為迎靈、娛靈及送靈3個階段，部落長老將依循傳統祭祖請神，更盼望所有在外的族人，都能回到部落參與賽夏族最重要的傳統，也祈求保佑族人在外平安。
今天上午在總主祭Obay（朱志敏）的引領下，帶領各家族長老面對東方以豬肉串、糯米酒向祖先祭告，同時進行㓾豬儀式，希望藉由豬身上流出的血，來淨化即將舉行矮靈祭的祭場，流淌在地面的豬血也隨著清水沖刷，象徵賽夏族人與矮靈的恩怨能隨水流沖走、化解。
Obay就說，矮靈祭的舉辦是為了安撫數百年前賽夏族人將矮人族滅絕的亡靈，相傳2族原本隔著上坪溪相鄰安居，矮人也教導賽夏族農耕技術，但因為矮人性好女色，利用巫術迷惑並調戲作弄賽夏族婦女，最後賽夏族人忍無可忍，用技使矮人們摔入山谷而滅絕，卻也讓賽夏族從此受到詛咒，作物不再豐收，族人才會舉辦矮靈祭希望能化解恩怨。
從20日開始，預計五峰鄉將湧入人車，為了避免混亂，鄉內將從當日下午4點開始人車管制，所有車輛必須停放在鄉公所旁停車場、五峰加油站叉路口下方私人停車場及五峰國小道路周邊停車，並以中巴進行接駁。
長老則呼籲遊客，前來參加矮靈祭必須抱持敬畏的心，尊重賽夏族的傳統祭儀並遵守祭儀規範，在進入祭場前，也要在手臂綑綁芒草避邪、避免口出諱言及對祭儀質疑等，才不會觸犯禁忌。
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