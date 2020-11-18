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泰安鄉桂竹筍自有品牌 創造「桂竹起飛，福桂滿鄉」
苗栗縣泰安鄉桂竹筍生產合作社今天發表多種桂竹筍風味餐，及加工品、伴手禮，自有品牌提升桂竹筍的附加價值，讓更多人吃到新鮮美味的桂竹筍料理，也體驗到豐富的原住民文化風情，副縣長鄧桂菊等人邀請民眾參加12月6日在泰安鄉梅園村「麥路豐假日市集」舉辦的桂竹筍產業推廣活動。
泰安鄉的桂竹筍品質優良，採收面積約1200公頃，每年生產約750公噸，苗栗縣政府原住民族事務中心向原住民族委員會，爭取3年3000萬元的補助，加上縣府200多萬元配合款，輔導部落成立生產合作社建立自有品牌，縣府今天在縣府大廳舉辦「桂竹起飛，福桂滿鄉」宣傳活動推廣，並展示成果。
鄧桂菊、原民會族群委員林國雄、苗栗縣議員黃月娥、楊文昌等人到場，桂竹筍風味料理飄香，還有特色伴手禮都讚不絕口，他們並邀請遊客參加12月6日，麥路豐假日市集桂竹筍產業推廣活動，規畫歌舞表演、農特產拍賣及販售、竹工藝DIY體驗等活動。
原民中心主任蔣意雄表示，合作社透過部落共識會議溝通，研發各式桂竹筍特色料理、桂竹筍農產加工品，及竹編小花器、竹弓箭吊飾，泰雅傳統竹口簧琴等特色伴手禮，並架設泰安鄉桂竹筍專屬網站，逐步提升桂竹筍產業豐富性，並導入遊客深入體驗部落文化及桂竹筍饗宴，逐步推動桂竹筍產業升級，增加族人收入。
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