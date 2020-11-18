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苗栗文創商品認證邁入第10年 19件優良文創品獲認證

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣第9屆優良文創商品授證典禮上午在客家文化發展中心台灣客家文化館舉行，今年入選商品共19件，展現業者的創意、用心與產業世代傳承的精神內涵。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第9屆優良文創商品授證典禮上午在客家文化發展中心台灣客家文化館舉行，今年入選商品共19件，展現業者的創意、用心與產業世代傳承的精神內涵。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣第9屆優良文創商品授證典禮上午在客家文化發展中心台灣客家文化館舉行，今年入選商品共19件，展現業者的創意、用心與產業世代傳承的精神內涵，苗栗縣長徐耀昌主持授證，期勉苗栗文創業者透過認證過程，創作出蘊藏文化氣息又符合生活實用的商品，激發在地業者與藝術工作者靈感， 持續創作出更精彩的文創商品。

苗栗縣政府指出，縣內從2010年起推動「苗栗縣文創商品認證計畫」，迄今已邁入第10年，授證典禮2018年起改為2年一次；今年文創商品共有252件參加甄選，入選共19件，其中工業與工藝產品組7件、特色伴手禮組6件、創意生活組6件，獲獎商品種類多樣，包括陶藝品、織品、手工藝品、手工筆、特色伴手禮及體驗型活動，為讓民眾欣賞今年度所有入選的商品，特別透過實體商品及視覺形象方式，在台灣客文化館展出到11月底，呈現入選商品特性。

授證典禮上午舉辦並安排研討會，期盼縣內業者精益求精，讓苗栗成為民眾心中「有品質」、「有特質」、「有加值」、「有產值」的文化觀光城市代表。

苗栗縣第9屆優良文創商品授證典禮上午在客家文化發展中心台灣客家文化館舉行，今年入選商品共19件，展現業者的創意、用心與產業世代傳承的精神內涵。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第9屆優良文創商品授證典禮上午在客家文化發展中心台灣客家文化館舉行，今年入選商品共19件，展現業者的創意、用心與產業世代傳承的精神內涵。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第9屆優良文創商品授證典禮上午在客家文化發展中心台灣客家文化館舉行，今年入選商品共19件，展現業者的創意、用心與產業世代傳承的精神內涵。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第9屆優良文創商品授證典禮上午在客家文化發展中心台灣客家文化館舉行，今年入選商品共19件，展現業者的創意、用心與產業世代傳承的精神內涵。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第9屆優良文創商品授證典禮上午在客家文化發展中心台灣客家文化館舉行，今年入選商品共19件，展現業者的創意、用心與產業世代傳承的精神內涵。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第9屆優良文創商品授證典禮上午在客家文化發展中心台灣客家文化館舉行，今年入選商品共19件，展現業者的創意、用心與產業世代傳承的精神內涵。記者胡蓬生／攝影

文創 苗栗縣

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