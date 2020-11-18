桃園免費一日遊超夯 市府將續推青埔及機場短期旅遊

國內旅遊景點超夯，桃園市自7月1日起配合國旅補助，推出「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」優惠，規畫8條景點路線，4個月以來吸引1萬3457人次報名。桃園市長鄭文燦今天於市政會議指示觀旅局，將持續推動市內短期旅遊，將以青埔和機場為主。

觀旅局表示，自7月1日至10月31日，有1萬3457人次報名、出團368團，滿意度高達88％。最熱門前3條路線為楊梅線2544人、龍潭線2180人及新屋線2020人，桃園一日遊參與最踴躍的時段落在8至9月，參與人數占67%，其中8月參與人數更高達5350人次。

觀旅局進一步分析，對參與旅客與業者進行問卷調查，有88%旅客滿意行程安排及DIY體驗，旅客最感興趣的觀光工廠為郭元益糕餅博物館、巧克力共和國、祥儀機器人夢工廠及蛋寶生技不老村。

雖然桃園一日遊為免費行程，觀旅局說，不過有62.3%旅客有額外消費，其中4成旅客消費金額300元以內，2成旅客消費約300至600元，而旅客購買最多的產品為即食類餐飲占54.5%，其次為DIY體驗，占45.4%。

鄭文燦則說，桃園算是國旅的新亮點，指示觀旅局要續推桃園、青埔及機場的一日遊、二日遊，要將出遊熱潮繼續引導進桃園或機場，他表示，桃園機場場地剛好，不會太熱、購物消費動線也很好，將請觀旅局研議短期旅遊。