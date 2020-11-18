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竹市優化狗狗公園 提供毛小孩多元寬敞跑跳空間

中央社 / 新竹市18日電

新竹市政府今年優化狗狗公園，將設置26組遊戲設施讓毛小孩使用，並增加夜間照明，市長林智堅今天前往視察時指出，待年底完工後，將提供毛小孩們多元又寬敞的跑跳空間。

新竹市政府近年改造頭前溪「新竹左岸」，將荒地變草原，設置滑板公園、自行車道、棒壘球場，今年再投入新台幣1460萬元優化狗狗公園。

林智堅表示，狗狗公園是竹市首座寵物示範公園，優化工程是將已設置完成的狗狗公園，擴大腹地並增加人犬基礎設施，預計年底完工。

他指出，完工後將較原先狗狗公園提升1.28倍，同時增設夜間照明、監視器及遊戲設施，並提供飲水、如廁功能。

環保局長江盛任表示，狗狗公園位在頭前溪新竹左岸頭前溪橋下，新增多項進階需求，包括考量大小型犬活動的需求不同，分別設置大型犬公園、小型犬公園，加設雙層門防護設施，讓狗狗能夠各自一進一出。

江盛任說，另外，還有抿石子桌椅6張、遊戲設備26組、休憩棚3座、拴狗柱18座、狗便袋5座、寵物飲水設施、洗手足台、草皮區、垃圾桶、指引指標等，透過優化的設施和遊戲空間，讓飼主安心又便利，也提供毛小孩跑跳空間。

新竹 毛小孩 寵物

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