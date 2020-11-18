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台灣高鐵新竹站 20日捐血拿高鐵造型無針釘書機

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
只要參加「寒冬送暖 捐血傳愛」的民眾，完成捐血後皆可獲得一個「高鐵造型三合一無針訂書機」。圖／台灣高鐵公司提供
只要參加「寒冬送暖 捐血傳愛」的民眾，完成捐血後皆可獲得一個「高鐵造型三合一無針訂書機」。圖／台灣高鐵公司提供

台灣高鐵公司自10月起巡迴舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，捐血車將在20日上午9點30分至下午4點30分，開到高鐵新竹站4號出口客運轉運站旁，除號召高鐵員工貢獻愛心，也呼籲熱心民眾一同加入捐血行列，完成捐血，還可獲得「高鐵造型三合一無針訂書機」。

高鐵公司表示，今年「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動自高鐵總公司展開，沿線11個車站巡迴舉辦，希望透過全線接力的方式，幫助更多人獲得最即時的醫療援助，活動自2012年舉辦以來已邁入第9年，累計超過1萬名捐血人熱情參與，共募集1萬8868袋熱血。

高鐵公司呼籲大家把愛心化為實際行動，讓血庫存量能夠供給無虞。同時，為表達對捐血人感謝，只要參加「寒冬送暖 捐血傳愛」的民眾，完成捐血後皆可獲得一個「高鐵造型三合一無針訂書機」，也提醒有意參加的民眾，應配合「防疫新生活運動」，參加捐血時應注意自身健康狀況外，也要自備口罩並全程佩戴。

台灣高鐵公司自10月起巡迴舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，捐血車將在20日上午9點30分至下午4點30分，開到高鐵新竹站4號出口客運轉運站旁。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司自10月起巡迴舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，捐血車將在20日上午9點30分至下午4點30分，開到高鐵新竹站4號出口客運轉運站旁。圖／台灣高鐵公司提供

捐血 高鐵 愛心

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