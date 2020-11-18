竹市狗狗公園優化年底完工 日夜提供多元寬敞活動空間

新竹市政府投入1460萬元優化狗狗公園，區分大、小型犬區，還有26組遊戲設施讓毛小孩活動，增加照明設備日夜都可使用，還有提供飲水、狗便袋及可以歇息的遮雨棚等貼心設施，預計年底完工後，將可提供毛小孩多元又寬敞的活動空間。

市長林智堅帶領市犬棕棕訪視占地1.16公頃的狗狗秘境，林智堅說，狗狗公園是竹市首座寵物示範公園，優化工程擴大腹地並增加人、犬基礎設施，完工後將較原先的狗狗公園擴大1.28倍，還增設照明、監視器及遊戲設施，滿足飲水、如廁等需求。

環保局指出，狗狗公園位於頭前溪新竹左岸頭前溪橋下，優化工程納入台灣動物保護行政監督聯盟要求的11項改善項目，包括考量大小型犬活動的需求不同，分別設置占地8400平方公尺的大型犬公園、3200平方公尺的小型犬公園，加設雙層門防護設施，讓狗狗可以各自一進一出。

另外，還有抿石子桌椅6張、遊戲設備26組、休憩棚3座、拴狗柱18座、狗便袋5座、寵物飲水設施、洗手足台、草皮區、垃圾桶、指引指標等。