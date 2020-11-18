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巴斯達隘祭典19日起一連辦3天 警方籲勿酒駕

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉賽夏族巴斯達隘祭典，11月19日起3天在南庄鄉東河村向天湖舉行。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣南庄鄉賽夏族巴斯達隘祭典，11月19日起3天在南庄鄉東河村向天湖舉行。圖／苗栗縣警局提供

苗栗縣南庄賽夏族巴斯達隘祭典，11月19日起3天在南庄鄉東河村向天湖舉行，祭場將湧進觀光遊客，主辦單位規畫收費接駁專車，警方實施交通管制，提醒民眾配合，警方並呼籲勿酒駕。

巴斯達隘是賽夏族重要祭典，除族人參與外，也吸引大批遊客，11月19日、20日、21日祭典活動期間，賽夏族巴斯達隘文化協會、恆運租賃有限公司協調辦理收費接駁專車，設在南庄遊客中心對面、瓦祿文物館（櫸木餐廳前）及向天湖牌樓3處接駁站提供遊客搭乘，苗栗客運每天也有3班次接駁車可搭乘。

南庄鄉公所、賽夏族巴斯達隘文化協會為方便遊客停車，提供南庄地區停車場可供1012輛，東河地區停車場350輛，另向天湖停車場約200輛，僅開放當地族人及貴賓使用，外來遊客無通行證，必須搭乘接駁專車或公車前往。

頭份警察分局將投入150人次員警、民力，每天在苗21線南庄大橋東側、中加拉灣、向天湖牌樓及會場入口實施24小時交通管制，並於苗21線、向天湖環湖道路、東河村外環道至向天湖停車場，全天機動巡邏，並在中加拉灣及會場臨時指揮所設置警察服務站，以提供民眾相關諮詢及服務。

頭份分局長何孟宗下達「戮力維持交通動線順暢」、「維護活動民眾安全優先」、「加強偵防犯罪工作為首」，及「全面提升為民服務品質」等巴斯達隘重要工作指示，要求整體勤務運作達到滴水不漏，廣場前嚴禁設攤，周邊道路違規停車、並排停車、占用車道等情形，列為執勤重點。

何孟宗呼籲遊客注意防竊，停車後要檢查門窗是否有關好，鑰匙要記得拔，身上的包包要留意；另也請民眾勿酒駕、再者請多搭乘接駁專車，勿隨意違規停車，莫為一時方便，造成大家的不便，大家共同守法，交通更加順暢安全。

苗栗縣南庄鄉賽夏族巴斯達隘祭典，11月19日起3天在南庄鄉東河村向天湖舉行，警方將實施交通管制。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣南庄鄉賽夏族巴斯達隘祭典，11月19日起3天在南庄鄉東河村向天湖舉行，警方將實施交通管制。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣南庄鄉賽夏族巴斯達隘祭典，11月19日起3天在南庄鄉東河村向天湖舉行。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣南庄鄉賽夏族巴斯達隘祭典，11月19日起3天在南庄鄉東河村向天湖舉行。圖／苗栗縣警局提供

南庄 賽夏族 停車場

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