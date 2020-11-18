快訊

上游泳課為何出意外？室內泳池常見的溺水原因與戲水風險

熊貓外送員倒地重傷不治 原以為公車肇事調監視器逆轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

配合機捷A20站工程 中豐北路一段11月21日起封閉車道

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
配合桃機捷運A20站工程，將封閉中壢區中豐北路一段部分路段。圖／工務局提供
配合桃機捷運A20站工程，將封閉中壢區中豐北路一段部分路段。圖／工務局提供

配合桃園機場捷運A20站區區段徵收工程（基本設施），桃園市府新建工程處訂於11月21日，早上8點起封閉「中壢區中豐北路一段（13公里又400至550公尺）南北雙向車道」，及12月31日早上8點起封閉「中豐北路一段（14公里至150公尺）南北雙向車道」，2路段封閉期間皆設置臨時便道，原3線車道將向外側偏移縮減為2線臨時便道，行車速限調降為30公里，請用路人改道行駛，預計明年5月7日晚上12點前恢復原有車道通車。

新工處表示，桃園機場捷運A20站區區段徵收工程，東以新生路為界、西以老街溪河川區域線為界（東西向長約1公里）、南至10公尺計畫道路（南北向約850公尺）、北以大圳路為界，基地面積約53.93公頃，工程費約12億元，

現階段工程為銜接中豐北路一段東西兩側區徵範圍，進行施作排水箱涵、共同管道及自來水管等埋設作業，橫越長度約50公尺，預計於明年5月完工，將該區域打造成為美麗、人本的田園住宅區。

車道 桃園機場 機場捷運

延伸閱讀

太陽能工程入帳 新晶投控第4季營收可望增逾5成

中壢後寮二路道路拓寬改善工程 預計明年4月完工

空軍中校收錢喝花酒護航廠商 最高法院判刑4年10月定讞

空軍前中校督辦工程收賄 判刑4年10月定讞

相關新聞

台灣高鐵新竹站 20日捐血拿高鐵造型無針釘書機

台灣高鐵公司自10月起巡迴舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，捐血車將在20日上午9點30分至下午4點30分，開到高鐵新...

竹市狗狗公園優化年底完工 日夜提供多元寬敞活動空間

新竹市政府投入1460萬元優化狗狗公園，區分大、小型犬區，還有26組遊戲設施讓毛小孩活動，增加照明設備日夜都可使用，還有...

巴斯達隘祭典19日起一連辦3天 警方籲勿酒駕

苗栗縣南庄鄉賽夏族巴斯達隘祭典，11月19日起3天在南庄鄉東河村向天湖舉行，祭場將湧進觀光遊客，主辦單位規畫收費接駁專車...

配合機捷A20站工程 中豐北路一段11月21日起封閉車道

配合桃園機場捷運A20站區區段徵收工程（基本設施），桃園市府新建工程處訂於11月21日，早上8點起封閉「中壢區中豐北路一...

快儲水備用！ 桃園2萬戶家庭 22日晚上起停水23小時

台灣自來水公司第12區管理處11月22日（周日）晚上起進行新北市鶯歌區鶯桃路、永和街口1100公釐（mm）管線改善工程斷...

中壢文化公園停車場 免費至年底

中壢區文化公園地下停車場及兒童駕駛訓練公園昨天啟用，地下2層停車場提供329席汽車位及地上公園，開放免費停車優惠至年底（...

防褐根病樹倒伏 竹縣盤點校樹

新竹縣議員陳凱榮昨天質詢指出，感染褐根病的樹木根部腐爛乾枯，加上新竹風大更增加病樹無預警倒伏危險，特別是在校園部分，會危...

27年首次 苗栗總預算砍591萬元

苗栗縣議會27年來首次刪除縣府總預算591.1萬元，昨完成三讀，但對生育補助增加額度，附帶決議生育津貼每胎6600元增加...

打通瓶頸 中壢後寮二路將拓寬

桃園市中壢區後寮二路周邊社區人口多，車流量非常大，但路寬僅8公尺，尖峰時段常發生車輛回堵，民眾嘆「回家的路難行」，市府透...

外籍生座談人身安全 桃警長：全面查監視器照明

台南市長榮大學馬籍女大生命案發生後，桃園市警局為加強轄區各大學外籍學生安全，已率先與元智大學合作舉辦外籍學生人身安全宣導...

2021台灣燈會在新竹 竹竹苗觀光聯盟將推限定遊程迎客

交通部觀光局參山國家風景區管理處推動「竹竹苗區域觀光聯盟」今天成立，產官學合作串連客家、原住民、閩南及新住民等多元文化、...

桃園各戶政事務所引進科技輔助 在家可看等待人數很方便

桃園市因近年建設不斷，吸引大量人口移入，導致各戶政所業務量爆增，引起民眾抱怨等待時間拖太久，為縮短民眾到各區戶所辦理業務...

熱門新聞

政壇惋惜！基隆連任4屆現任議員楊石城今胰臟癌病逝

台中捷運試營運首日傳老婦迷途 捷運警察10分鐘找到人

癌逝議員楊石城送愛心便當10載 里長：謝謝為弱勢付出

網友搭中捷給好評 曝唯一缺點「高架化像文湖線、尖峰易擠」

台南知名老餐廳「奉茶」月底將熄燈 眾人不捨告別

嘉義最新網美景點曝光! 竟然是用「這個」做的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。