配合機捷A20站工程 中豐北路一段11月21日起封閉車道

配合桃園機場捷運A20站區區段徵收工程（基本設施），桃園市府新建工程處訂於11月21日，早上8點起封閉「中壢區中豐北路一段（13公里又400至550公尺）南北雙向車道」，及12月31日早上8點起封閉「中豐北路一段（14公里至150公尺）南北雙向車道」，2路段封閉期間皆設置臨時便道，原3線車道將向外側偏移縮減為2線臨時便道，行車速限調降為30公里，請用路人改道行駛，預計明年5月7日晚上12點前恢復原有車道通車。

新工處表示，桃園機場捷運A20站區區段徵收工程，東以新生路為界、西以老街溪河川區域線為界（東西向長約1公里）、南至10公尺計畫道路（南北向約850公尺）、北以大圳路為界，基地面積約53.93公頃，工程費約12億元，

現階段工程為銜接中豐北路一段東西兩側區徵範圍，進行施作排水箱涵、共同管道及自來水管等埋設作業，橫越長度約50公尺，預計於明年5月完工，將該區域打造成為美麗、人本的田園住宅區。