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快儲水備用！ 桃園2萬戶家庭 22日晚上起停水23小時

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
台灣自來水公司第12區管理處新北市鶯歌區管線改善施工，桃園市桃園區17里及春日路沿線、龜山區3里及山鶯路巷弄，22日晚上9時起停水23小時，請民眾儲水備用。示意圖。本報資料照片
台灣自來水公司第12區管理處新北市鶯歌區管線改善施工，桃園市桃園區17里及春日路沿線、龜山區3里及山鶯路巷弄，22日晚上9時起停水23小時，請民眾儲水備用。示意圖。本報資料照片

台灣自來水公司第12區管理處11月22日（周日）晚上起進行新北市鶯歌區鶯桃路、永和街口1100公釐（mm）管線改善工程斷管連絡工程，桃園市經發局今天上午表示，因應這項管線工程施工，桃園市區17里及春日路沿線、龜山區3里及山鶯路巷弄，自本月22日晚上9時到翌日（23日）晚上8時止，總計停水23小時，影響2萬戶家庭用水，請民眾預先儲水備用。

市府經發局表示，自22日晚上9時到23日晚上8時止管線施工期間，停水範圍為桃園區福林、南門、玉山、豐林、福安、大豐、建國、雲林、大林、大樹、東山、萬壽、青溪、寶山、大興、大業、春日里17個里，及春日路沿線、巷弄（包括聖保祿醫院、住都飯店)用戶。

龜山區山德、山頂里（龜山工業區的鐵路以西）、山德里（山鶯路由建國東路口至萬壽路口（雙號）3個里及山鶯路1巷到3巷、130巷、將軍巷沿線巷弄用戶。這次總計桃園、龜山區停水影響2萬家庭用戶用水。

市府經發局表示，提醒民眾在停水前6小時完成儲水，並請節約用水，避免停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，提醒民眾停水期間關閉抽水機電源，避免空轉，造成馬達損壞，若恢復供水後仍缺水，請撥打自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長詢問。

台灣自來水公司第12區管理處新北市鶯歌區管線改善施工，桃園市桃園區17里及春日路沿線、龜山區3里及山鶯路巷弄，22日晚上9時起停水23小時，請民眾儲水備用。記者曾增勳／攝影
台灣自來水公司第12區管理處新北市鶯歌區管線改善施工，桃園市桃園區17里及春日路沿線、龜山區3里及山鶯路巷弄，22日晚上9時起停水23小時，請民眾儲水備用。記者曾增勳／攝影

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