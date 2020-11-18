快儲水備用！ 桃園2萬戶家庭 22日晚上起停水23小時

台灣自來水公司第12區管理處11月22日（周日）晚上起進行新北市鶯歌區鶯桃路、永和街口1100公釐（mm）管線改善工程斷管連絡工程，桃園市經發局今天上午表示，因應這項管線工程施工，桃園市區17里及春日路沿線、龜山區3里及山鶯路巷弄，自本月22日晚上9時到翌日（23日）晚上8時止，總計停水23小時，影響2萬戶家庭用水，請民眾預先儲水備用。

市府經發局表示，自22日晚上9時到23日晚上8時止管線施工期間，停水範圍為桃園區福林、南門、玉山、豐林、福安、大豐、建國、雲林、大林、大樹、東山、萬壽、青溪、寶山、大興、大業、春日里17個里，及春日路沿線、巷弄（包括聖保祿醫院、住都飯店)用戶。

龜山區山德、山頂里（龜山工業區的鐵路以西）、山德里（山鶯路由建國東路口至萬壽路口（雙號）3個里及山鶯路1巷到3巷、130巷、將軍巷沿線巷弄用戶。這次總計桃園、龜山區停水影響2萬家庭用戶用水。