竹竹苗區域觀光聯盟啟動 首推新竹燈會特色遊程

交通部觀光局參山國家風景區管理處推動成立「竹竹苗區域觀光聯盟」，結合產官學串聯在地多元族群文化、產業，打造觀光特色品牌，首要推出2021新竹燈會竹竹苗限定遊程。

參山處推動「竹竹苗區域觀光聯盟」，今天在苗栗三義西湖渡假村舉辦成立大會，由觀光局副局長林信任主持，包括客委會、林務局、水保局、雪霸國家公園管理處等竹竹苗地區觀光相關公部門以及多所大專院校、觀光公協會等單位代表出席，盼藉由產官學共同合作，打造在地區域觀光品牌，帶動觀光商機。

林信任表示，區域觀光聯盟是透過公部門橫向聯繫與跨域觀光產業的串連，包裝成區域型觀光產品來行銷。即將在新竹市舉行的2021台灣燈會，將是竹竹苗區域觀光聯盟合作、落實共識的重要契機與起點，大家一起集思廣益，努力如何將上看1000萬人次的賞燈遊客留在竹竹苗地區觀光消費。

林信任說，台灣過去對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫成果在國際間有目共睹，已成為疫情後的最佳旅遊目的地，幫助竹竹苗地區的觀光產業推廣到國際，更是聯盟持續努力的目標。

參山國家風景區管理處長柯建興指出，聯盟要打破以往新竹市、新竹縣與苗栗縣內食、宿、遊、購、行單打獨鬥情況，成立後首要將以「2021台灣燈會在新竹」串連新竹市、新竹縣與苗栗縣各相關產業，推出「看燈會遊竹竹苗」限定特色遊程；同時善用台61線、台3線、國道1號等交通節點串連，持續深掘區域內特色觀光景點與秘境，吸引更多旅客到訪，為後疫情時代的旅遊商機超前部署，共創竹竹苗區域觀光共榮、共好。