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中壢後寮二路道路拓寬改善工程 預計明年4月完工

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
工程起點為後寮一路185巷及後寮二路路口，終點為後寮二路和龍昌路路口。圖／市府提供
工程起點為後寮一路185巷及後寮二路路口，終點為後寮二路和龍昌路路口。圖／市府提供

桃園中壢區後寮二路周邊社區人口多，車流量非常大，但路寬僅8公尺，尖峰時段常發生車輛回堵，市府推動「中壢區後寮二路道路拓寬改善工程」，將拓寬為15公尺，與後寮一路、龍昌路及周邊道路形成貫通生活路廊，今天開工，預定明年4月完工。

當地至善里長梁惠鈴表示，後寮一路185巷至龍昌路（後寮二路），由於路幅狹小，僅能單線通車，形成瓶頸路段；且路段間有兩棟大樓，各有約300名住戶，上下班尖峰時段，住戶、該區民眾通勤車輛及校車行經此段，造成嚴重交通壅塞，短短約150公尺的路程，至少要花5分多鐘才能通過，遇雨天或小擦撞會塞更久。

桃園市長鄭文燦今天參加開工典禮時表示，工程起點為後寮一路185巷及後寮二路路口，終點為後寮二路和龍昌路路口，透過「開瓶計畫」取得用地，將原8公尺寬的道路拓寬為約15公尺，計畫長度約250公尺，並妥善邊溝排水系統、新設單側人行步道、植栽喬木等，工程經費約1201萬元，用地費約3200萬元。

鄭文燦也說，上任後執行開瓶計畫100件，還在陸續努力中，希望透過計畫，讓整個都市生活圈道路系統可以完善，另外，在中壢後站也正在進行體育園區的開發，是相當大的開發案，將來配合綠線經過中壢，相信能翻轉後站，會在此設置9公頃的體育公園、新的國小及滯洪池，讓整個地區的教育、防災、體育等功能可以完備。

桃園市府推動「中壢區後寮二路道路拓寬改善工程」今天開工，預定明年4月完工。圖／市府提供
桃園市府推動「中壢區後寮二路道路拓寬改善工程」今天開工，預定明年4月完工。圖／市府提供

體育 鄭文燦

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