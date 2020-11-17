中壢文化公園及地下停車場啟用 地方歡慶

桃園市中壢區文化公園地下停車場及兒童駕駛訓練公園今天完工啟用，地下2層的智能停車場，能提供329席汽車位並附屬服務中心，開放免費停車優惠至年底（12月31日），明年元旦起收費，希望建立民眾的使用習慣；另於停車場上規畫桃市首座「兒童駕駛訓練公園」，可讓兒童在遊戲中學習交通規則。

桃園市長鄭文燦今天參加啟用典禮時表示，地下停車場以「花彩綠意」為主題，在各處梯廳皆以花草彩繪點綴，並以藍色、粉紅色及綠色標示無障礙、婦幼及電動等特殊車格，便利民眾直覺化找尋格。

內部設置大面積的通風井，透過自然的空氣對流，不使用耗能的機械設備，以自然的通風採光及大面植生牆，避免地下室陰暗潮濕；採用最先進的智慧停車系統，提供駕駛人免取票的車牌辨識、多卡通、行動支付、e-Tag等繳費方式、空格導引指示及智慧尋車等功能。

「兒童駕駛訓練公園」以簡約的灰色清水模為外觀主體，點綴鄰近的中壢工業區，搭配夜間大面積的間接照明，提升公園環境的質感；停車場上方附屬服務中心，可作為便利商店或咖啡廳的管理中心，增加服務停時也提供夜歸婦女安全明亮的通行環境。

園內設置了紅綠燈號置、停車格、左轉遵行、圓環遵行、停車再開及鐵路平交道的迷你標誌及標線，讓兒童在遊戲中學習交通規則。並設置溜滑梯、彈跳床及可作藝文表演的活動平台。