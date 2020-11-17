桃園龜山龍華里今現第2例本土登革熱 初步研判為群聚

桃園市今天再度新增1例本土登革熱個案，為龜山區龍華里50多歲男性，平日活動地點為龜山區住家、新北市樹林區工作地及樹林區中山公園，與同里的第22例個案有相同活動地點且住家相近，初步研判為群聚感染，已啟動採檢及消毒工作。

市府衛生局表示，患者在11月8日出現發燒及腹瀉症狀，11月11日出現紅疹，因症狀未改善到醫院就醫，經登革熱NS1快篩陽性被通報，並於11月16日確診，是桃園市第23例確診個案。

衛生局已針個案同住家人接觸者採檢，並安排住家周圍半徑100公尺家戶逐戶入內孳清噴消、衛教以及周圍半徑300公尺戶外環境孳清噴消作業，衛生局指出，由於第22例確診個案也居住在龍華里，將近一步擴大龍華里與鄰近迴龍里孳清範圍及化學噴藥防治作業。

衛生局提醒，現在仍未脫離登革熱流行期，近日龜山區又出現確診個案，衛生單位將近一步擴大孳清範圍及化學噴藥防治作業，呼籲民眾配合相關防疫措施並提醒醫療院所提高警覺，加強疑似登革熱病例通報。

若民眾近期若出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師活動史、旅遊史及接觸史，俾利衛生單位即時介入防疫，阻斷疫情擴散。