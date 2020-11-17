2021台灣燈會在新竹 竹竹苗觀光聯盟將推限定遊程迎客

交通部觀光局參山國家風景區管理處推動「竹竹苗區域觀光聯盟」今天成立，產官學合作串連客家、原住民、閩南及新住民等多元文化、產業特色，打造特色品牌，第一炮將以「2021台灣燈會在新竹」，推出「看燈會遊竹竹苗」限定遊程迎接觀光客。

今天成立大會在苗栗縣三義鄉西湖渡假村舉辦，觀光局副局長林信任主持，客委會、林務局、水土保持局、雪霸國家公園管理處，新竹縣市、苗栗縣政府等相關單位及多所學校、觀光團體人員參加，希望透過產官學合作，及跨域觀光產業串連，包裝成區域型觀光產品來行銷。

林信任指出，2021台灣燈會即將登場，將是聯盟合作的重要契機，也是落實聯盟共識的重要起點，需要成員集思廣益，努力如何將上看1000萬人次的賞燈遊客，留在竹竹苗地區觀光消費，此外，台灣已成為國際上疫情後的最佳旅遊目的地之一，幫助竹竹苗地區的觀光產業推廣到國際，更是聯盟持續努力的目標。

竹竹苗區域觀光聯盟總召集人新竹市旅行商業同業公會理事長江百松，新竹市召集人張正忠、新竹縣召集人鄭建宏、苗栗縣召集人賴志明，參山處輔導團隊盤點資源，打破縣市單打獨鬥情況，深掘觀光景點、秘境，並規畫建造5785公尺的新竹縣峨眉環湖步道，共創竹竹苗區域觀光的共榮與共好，吸引更多遊客。