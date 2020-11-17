桃園戶政事務所引進智慧導航 在家等叫號很方便

桃園市因近年建設不斷，吸引大量人口移入，導致各戶政所業務量爆增，引起民眾抱怨等待時間拖太久，為縮短民眾到各區戶所辦理業務的等待時間，桃園市民政局在網頁中導入資訊科技，讓民眾上網就能看到各戶所目前等待人數、距離最近戶所、各戶所位置導航等3項服務功能，便民指數大大上升。

桃園市在2014年尚未升格前，全市總業務量為217萬6686件，對比2019年全市業務量以攀升至258萬85件，5年業務量增加41萬件。民政局坦言，人口移入第一會接觸到的一定會是戶政單位，須辦理遷徙業務，甚至孩子入學也要領謄本，戶政單位人力也的確較為吃緊。

民政局指出，桃園市目前有226萬5940人，其中桃園區人口有45萬6559人，桃園戶所配置員額加臨時人員共82人，每人1年平均要負責7435件；中壢區人口有42萬1807人，中壢戶所配置員額加臨時人員共83人，每人1年平均要負責6601件，與六都戶所來說人力算少。

市民林先生表示，之前剛搬到桃園來時，為了幫孩子辦理入學手續，到戶所申請戶籍謄本，沒想到平日也滿滿都是人，後來才發現是遇到戶政系統大當機，他說，埋怨戶所人員也沒有用，畢竟系統當機也沒辦法，只能摸摸鼻子改天再來申請。

對此民政局回應，近期戶政系統當機的狀況已經有減少，不過因今年各縣市政府資料庫統一移轉到內政部資料庫中心，屬於過渡時期，還請民眾多加體諒。

為讓民眾減少等待時間，桃園八德戶政事務所請具有資訊專長的替代役及同仁，率先自行開發LINE智能客服官方帳號，內有智慧導航、線上申辦及線上取號多項功能，八德戶所指出，目前APP下載使用人數已有1萬6247人次，許多民眾稱讚該系統相當便民，深受喜愛。