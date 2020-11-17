議員憂褐根病樹因風大傾倒危害師生 竹縣府：全面盤點

新竹縣議員陳凱榮今天在議會總質詢指出，感染褐根病的樹木根部腐爛乾枯，加上新竹風大更增加病樹無預警倒下危險，特別是在校園內，會危及師生安全，盼縣府協助校方做好「校樹體檢」。縣長楊文科表示，教育處與農業處合作，提供校樹專業的會勘，並進行各校樹木全面盤點檢查，如發現校園有罹病樹木，校方將即刻拉警戒線，並盡速將樹木移除，維護師生安全。

農業處表示，褐根病的病徵是「無預警」樹木乾枯、根部腐蝕、葉子變得稀疏等，縣內褐根病危害區域多為學校，新埔文山國小校內有3棵縣府列管珍貴百年楓香樹，在2018年就被發現罹染褐根病，農業處向林務局爭取經費進行樹木外科手術，受感染部位清創以及土壤薰蒸作業，文山國小也將該次防治作業融入教學，引導學生加強對於生態環境保護觀念，讓楓香老樹再現往日生機。

教育處表示，縣府配合教育部今年「教育部推動全國國、公立中小學校園植樹及不當樹種盤點」案做相關體檢，已委託台大專家團隊，全面盤點縣內公立學校樹木，並給予專業建議，若校樹有疑似褐根病害，將依鑑定結果，列入來年褐根病防治名單內。另外，也請學校針對各自校樹作檢查，如有傾倒、病蟲害或有危險之虞的校樹，可向縣府申請補助，進行移植、修剪、移除。

農業處說，縣府自2011年至去年已完成防治作業面積約4937平方公尺，有效制止病害蔓延，保障公共安全，今年度「褐根病防治」計畫防治面積750平方公尺，並進行3處列管校園樹木褐根病防治作業，未來也將持續向林務局爭取經費加強防治工作。