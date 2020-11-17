竹市布建70處智慧水質監測點 水汙染即時稽查開罰

新竹市政府環保局透過台灣智慧水聯網計畫，將高科技導入水汙染查緝，突破人力稽查限制，去年在淨水廠、河川、工廠據點排水處布建22處水質監測點，系統每分鐘監測水質，水質異常即會發出警告，至今開罰2家不當排廢的工廠，環保局指出，年底前將完成70處監測網路，全面堅守水環境。

環保局指出，2家不當排放廢水的工廠都位於香山區，分別為洗衣業、玻璃產業，智慧水聯網平台通知4處監測點水質數據異常，稽查員以時間、流域研判並立即追查出汙染源，依水汙染防治法各開罰6萬元，利用科技辦案，精準查獲汙染源，避免汙染源擴大，將有限人力發揮最大效果。

環保局長江盛任說，以往稽查員獲報趕到現場，不見得能即時逮到汙染源，且稽查人力有限，智慧水質感測器可在汙染熱點第1時間逮到汙染源，監測點都放置智慧水質感測器，結合5G通訊、AI技術及雲端系統，每分鐘回報感測數據，以大數據分析工廠排廢模式，水質有異常即時通報，更有利於稽查。

智慧水質感測器分為3種，固定式感測器可放在河川及工業區等事業廢水排放的熱點，可透過連續性檢測，觀察工廠排放廢水的模式；移動式感測器多布建於出海口，能追蹤汙染工廠的源頭；手持式感測器則可提高河川巡守隊效率。

環保局指出，智慧水質感測器不只稽查汙染，更可用於保護生態，例如金城湖為半封閉型態、淡鹹水交替水域的特殊水文環境，設置移動式智慧水質感測器，掌握水質溶氧狀況，防止魚群死亡。