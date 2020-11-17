苗栗縣總預算27年首刪 黨團協商刪除591.1萬元

苗栗縣議會審查明年度總預算案，今天透過黨團協商達成共識完成三讀，27年來首次刪除591.1萬元，附帶決議生育津貼在預算2640萬元額度調整，每胎6600元增加到8800元，如有不足追加預算支應，另附屬單位預算刪除肉品市場14萬2500元。

縣議會刪除預算項目，包括補助頭份地政事務所爭取金檔獎200萬元，及增建環保局停車場遮雨棚、停車管制設施300萬元，統刪各局處、附屬單位肉品市場到大陸或國外旅遊預算25%，共105萬3500元，修正通過歲入預算213億6139萬8000元，歲出預算211億2548萬7000元，舉借債務86億7000萬元，償還89億元。

苗栗縣長徐耀昌回應說，不要有26未刪除預算的迷思，議會在和諧、包容的氛圍下，刪除部分預算，及通過總預算案，相當合理，至於生育津貼調高，「只能做不能說」，縣府財政還有中央控管，生育津貼屬非法定福利，縣府會在預算範圍調整金額。

苗栗縣政府總預算審查受到各界注目，縣議會今天二、三讀審查，其中各單位到大陸、國外旅費預算，及民政處發給新人金鏟子266萬元預算案，經過一個多小時攻防，國民黨團書記長江村貴提議表決，縣議會議長鍾東錦裁示進行黨團協商，並達成共識。

縣議員陳品安、羅貴星、曾玟學、宋國鼎及陳光軒、黎煥強等人指出，新冠肺炎疫情嚴峻，各國都還在拉警報，大陸或出國未定之天，可以保留預算科目，解禁後再議，至於金鏟子缺乏實質鼓勵生育作用，縣府應該考慮更有效鼓勵生育辦法。