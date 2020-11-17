竹縣文化局志工 獲全國績優文化志工2銀、3銅肯定

為鼓勵民間積極參與文化活動，文化部每年舉辦全國績優文化志工評選及表揚，今年選出金質獎10名、銀質獎20名、銅質獎30名，共80名得獎者。新竹縣政府文化局志工表現優異，推派7人有5人得獎，獲2銀質、3銅質獎肯定，其中志工王瑞蓮、鄭玉蓮獲得銀質獎，翁芬嬌、曾麗玲及劉素珠獲銅質獎。

文化局代理局長徐世憲表示，志工配合文化局擴大民眾接觸藝文的深度及廣度，提升民眾參與藝文活動的興趣，並把豐富的文化內容傳播到各個角落，感謝志工們的付出，也鼓勵更多民眾加入文化志工的行列，共同為新竹縣的文化建設工作盡一份心力。

獲得銀質獎的王瑞蓮加入志工隊服務已超過23年，曾多次擔任志工隊幹部，協助各館舍建立完善的值班制度，主動樂觀的服務熱忱數十年如一日；鄭玉蓮也服務逾21年，2005年就曾獲銅質獎肯定，與丈夫一起投入志工服務，多年來文化局大小活動可見到她的身影。

翁芬嬌善用溝通能力促進團隊和諧，秉持「微笑是我的標誌，親切服務是我的態度」從事志工服務，多次臨時活動也能配合支援，深受志工隊夥伴讚許；劉素珠則加入志工服務20多年，足跡遍及文化局所有館舍，定期在縣史館擔任導覽志工，讓更多民眾了解新竹縣的歷史，她也主動參與服務其他弱勢團體，鼓勵志工伙伴捐助家中二手用品義賣，盡其所能幫助更多人。

曾麗玲加入文化局志工隊行列8年，她表示，從志工服務中，體現「甘願做、歡喜受」的充實與喜悅，擔任文宣組長的她，除編印發行志工刊物，讓志工能藉此抒發情感與所見所聞，更協助建立志工交流平台，透過臉書社團、LINE群組分享，並製作影片，為志工服務留下珍貴紀錄。