桃園消防勤務車老舊 立委趙正宇今捐新車

桃園市消防局人員勘災、防災宣導使用消防勤務車老舊，立委趙正宇獲悉後決定捐贈1輛消防勤務車，消防局今天上午舉辦消防勤務車捐贈儀式，趙正宇捐車、市長鄭文燦主持受贈，鄭文燦說，消防局全年出勤安檢、勘查業務、防災宣導2萬多趟次，消防勤務車有需要，感謝趙正宇問政、服務之餘，發揮大愛精神捐贈消防勤務車，以利消防工作。

趙正宇購買捐贈1輛消防勤務車，提供消防局預防科使用，他出席消防勤務車捐贈，由鄭文燦代表接受，消防局長謝呂泉率員見證，趙正宇說，為以身作則回饋社會，他看到消防局的消防勤務車多屬中古車，詢問消防局社會捐贈救護車較多，捐勤務車少，因此捐贈消防勤務車活用，希望拋磚引玉帶動社會善心人士捐贈消防勤務車防災宣導。