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石門電子活魚美食券超夯 78萬8千人報名中籤率不到1成

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天中午12點半，將在臉書直播抽出3300組幸運民眾，可獲得500元石門電子活魚美食券。圖／觀旅局提供
桃園市長鄭文燦今天中午12點半，將在臉書直播抽出3300組幸運民眾，可獲得500元石門電子活魚美食券。圖／觀旅局提供

桃園市政府觀光旅遊局為振興消費，今天特地推出石門活魚電子美食券抽獎活動，從11月9日開放登記至11月16日，共有78萬8千多人參與抽獎。桃園市長鄭文燦將在今天中午12時30分在臉書進行直播，抽出3300組幸運民眾可獲500元美食券，中籤率不到1成。

觀旅局表示，石門活魚是桃園限定的特色料理，料理方式從早期3吃到現在已超過百種吃法，為了讓更多民眾品嘗傳香數十載的好味道，特別規畫「石門楓活魚—石門活魚電子美食券」活動，提供限量3300組，每組500元的電子美食券，部分合作店家同時推出超值優惠，共同帶動石門活魚品嘗熱潮。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評説，今天中午直播抽籤完，中籤者會收到電子活魚美食券簡訊，可依指示步驟取得石門活魚電子美食券QR Code，明天起至12月27日就能前往30家合作石門活魚料理店家消費，享有500元全額折抵的優惠，可搭配三倍券使用，合作店家陸續增加中，讓民眾享受活魚料理。

另外，為方便民眾使用，500元石門活魚電子美食券為單一QR Code，等同於現金，使用過後的QR Code就會自動失效，無法退還也不找零，中籤者記得上網登記，不要錯過石門活魚美食的難得好康。

桃園市長鄭文燦今天中午12點半，將在臉書直播抽出3300組幸運民眾，可獲得500元石門電子活魚美食券。圖／觀旅局提供
桃園市長鄭文燦今天中午12點半，將在臉書直播抽出3300組幸運民眾，可獲得500元石門電子活魚美食券。圖／觀旅局提供

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