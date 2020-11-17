不一樣的跨年 公館鄉農會復刻早期農村景像辦嘉年華

苗栗縣公館鄉早期農村稻作收成後，田間展開另一波「精彩」，紮稈、堆稈棚，間作種芥菜產製福菜，造就「福菜故鄉」，公館鄉農會今年將復刻地景，種蘿蔔並規畫15公頃的花田，辦理農業跨年嘉年華活動，歡迎親子來體驗不一樣的跨年。

公館鄉是福菜故鄉，每年二期稻作收成後，裡作在中義、仁安村一帶種植大面積芥菜，採收後田間鋪上稻草稈翻曬醃製福菜，農村空氣都飄散福菜香氣，也備受消費者歡迎，這一味也成了許多公館鄉民共同記憶，有人雖搬離或是移居國外，還會專程回鄉採購。

農會今年特色作物福菜、蘿蔔等在地產業、景點與客家文化結合為平台，利用稻作收成後的農田成為親子體驗的場域，辦理農業跨年嘉年華活動，還取得台灣米勒鄉土畫家張秋臺及攝影家謝其煚授權提供作品製成海報，格外引人注目，讓人發思古幽情。

這場嘉年華主要動線以新東大橋、沿山道（119甲縣道）至客屬大橋等路邊兩旁農田15公頃，芥菜、蘿蔔、向日葵、大波斯菊、黃波斯菊、油菜等，已經陸續撒種，第一場農事體驗紮稈（紮稻草）活動，11月21日在東西橋松發農機行旁稻田進行。