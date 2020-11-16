企業回饋捐30萬片醫用口罩 色彩鮮艷學童驚呼好萌

生春堂製藥工業、立康生醫事業股份有限公司感念苗栗縣政府的輔導與協助，今天回饋捐贈30萬多片醫用口罩，將配發國中、國小學生防疫，苗栗市文山國小學童今天搶先配載，黃色、橘色、綠色、藍色的口罩色彩鮮艷，都直呼好萌！

口罩捐贈儀式今天上午在縣長會客室舉行，立康生醫董事長鄭育修、經理李明熾代表，捐贈成人口罩4萬7000片、兒童口罩25萬8000片，縣長徐耀昌率同縣府工商發展處長黃智群、教育處長邱廷岳、衛生局長張蕊仙，及苗栗市大倫國中校長吳源有、文山國小校長王淑美帶領學生一起受贈。

徐耀昌頒贈「奉獻」感謝狀，肯定企業熱心公益，挹注校園防疫重要物資，隨後象徵性為4名學童戴上口罩，徐耀昌表示，立康2013年到頭份市投資，工商發展處等相關單位積極推動產業轉型，提供必要的輔導與協助，設立健康養生觀光工廠，隔年通過觀光工廠評鑑，2016年、2019年先後獲得經濟部優良觀光工廠殊榮。

徐耀昌指出，工商發展處、工策會媒合促成，生春堂、立康敦親睦鄰，對地方公益事務不遺餘力，長期捐贈弱勢物資、提供身心障礙者展演場域、舉辦捐血活動等，捐贈30萬多片口罩，平均每名國中生可分配到3.5片、國小學童9.5片口罩防疫。