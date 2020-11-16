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影／疑染褐根病 苗栗市文山國小15棵黑板樹集體枯死

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市文山國小校園15棵樹齡逾20年的黑板樹，疑感染褐根病集體枯死。記者范榮達／攝影
苗栗市文山國小校園15棵樹齡逾20年的黑板樹，疑感染褐根病集體枯死。記者范榮達／攝影

苗栗市文山國小校園15棵樹齡逾20年的黑板樹，疑感染褐根病集體枯死，10多公尺高的枝幹可能傾倒折斷，樹下的人行道，校方雖拉起封鎖線警告，但仍不時有民眾穿越，校方爭取縣府經費，希望盡速砍除，避免影響用路人及車輛安全。

15棵黑板樹在文山國小校園國華路側圍牆內，今年1月間突然大量落葉，校方防止發生意外，黑板樹周邊拉起封鎖線，春天時節黑板樹一度發出新芽，但今年暑假期間縣府教育處委託進行校園淺根植物清查，發現黑板樹疑感有樹癌之稱的染褐根病，難以救治。

文山國小校長王淑美說，學校觀察發現黑板樹沒有起色，但樹下人行道，不時有民眾不顧警示通行，甚至認為整排光禿禿黑板樹，有冬天蕭瑟之美，近距離打卡拍照，安全都讓她捏一把冷汗，黑板樹枝幹高大，如果傾倒折斷，可能危及行人或是車輛，後果不堪設想，校方爭取砍除經費，並提醒注意繞道，避免發生意外。

苗栗市文山國小校園15棵樹齡逾20年的黑板樹，疑感染褐根病集體枯死。記者范榮達／攝影
苗栗市文山國小校園15棵樹齡逾20年的黑板樹，疑感染褐根病集體枯死。記者范榮達／攝影

黑板樹 人行道

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