影／疑染褐根病 苗栗市文山國小15棵黑板樹集體枯死

苗栗市文山國小校園15棵樹齡逾20年的黑板樹，疑感染褐根病集體枯死，10多公尺高的枝幹可能傾倒折斷，樹下的人行道，校方雖拉起封鎖線警告，但仍不時有民眾穿越，校方爭取縣府經費，希望盡速砍除，避免影響用路人及車輛安全。

15棵黑板樹在文山國小校園國華路側圍牆內，今年1月間突然大量落葉，校方防止發生意外，黑板樹周邊拉起封鎖線，春天時節黑板樹一度發出新芽，但今年暑假期間縣府教育處委託進行校園淺根植物清查，發現黑板樹疑感有樹癌之稱的染褐根病，難以救治。