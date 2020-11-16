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影／桃園八德大湳交流道周遭上班必塞 交通局增1右轉車道

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天到場視察大湳交流道周邊交通工程改善，另也提及八德轉運站的規畫，轉運站預計將於2022年1月動工、10月完工。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今天到場視察大湳交流道周邊交通工程改善，另也提及八德轉運站的規畫，轉運站預計將於2022年1月動工、10月完工。記者陳夢茹／攝影

桃園市八德區大湳交流道，和平路右轉福德一路往高速公路方向，車流量大容易塞住，民眾飽受塞車所擾，為此交通局削除部分人行道改為路面，增加路幅寬度，並將右轉車道增為2個，紓解龐大車流量。

不少議員都曾接獲八德市民陳情，每當行經和平路右轉福德一路，欲上大湳交流道往新北、台北上班時，經常大排長龍塞車，交通打結對當地住戶相當困擾，對此交通局已於10月27日完成交通工程改善。

交通局指出，八德區和平路右轉福德一路，因是往高速公路的路段，所以車流量非常大，加上儲車空間不足，尖峰時段常造成路段壅塞，停等車隊長度約130公尺，排隊等紅燈的車輛都能排到下個路口。

交通局目前已和平路上預鑄式側溝及部分人行道削除，鋪上柏油改為路面，並將車道重新調整，原本僅有2車道，包括直左和右轉車道，現已調整為3車道，分別為直左和2個右轉車道，改善成效約40%，車隊停等長度大幅縮短約50公尺。

八德區目前有4條客運路線、5條國道客運沒有下大湳交流道，交通局表示，建置八德轉運站可將多條路線收納進轉運站，公車可快速進出高速公路，提升準點率也可以緩解交通壅塞情形。

桃園市長鄭文燦說，交通局於大湳交流道方圓1.5公里內尋覓適合土地建置轉運站，不過該範圍並無水利地或公有地，今年4月曾向當地民眾發問卷調查出售私有地的意願，不過由於八德正在建設，且未來一旁就是捷運三鶯線，多數地主不願出售。

至於先前討論到屬於公有地的大湳滯洪池，鄭文燦表示，該地離大湳交流道有2.8公里，距離太遠，加上水域範圍為濕地，無法建置轉運站，若真找不到土地將考慮租地建置。

八德轉運站工程期程預計為，明年1至2月公開調查土地出售意願，3至4月進行區位選定鑑價，5至6月公開徵求土地租用，7月簽訂租約，8至12月進行轉運站規畫設計；預計將在2022年1月開工、10月完工。

桃園市長鄭文燦今天到場視察大湳交流道周邊交通工程改善，另也提及八德轉運站的規畫，轉運站預計將於2022年1月動工、10月完工。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今天到場視察大湳交流道周邊交通工程改善，另也提及八德轉運站的規畫，轉運站預計將於2022年1月動工、10月完工。記者陳夢茹／攝影
八德區和平路右轉福德一路，因是往高速公路的路段，車流量非常大，交通局將路幅拓寬，並將車道重新調整，現調整為3車道，分別為直左和2個右轉車道。記者陳夢茹／攝影
八德區和平路右轉福德一路，因是往高速公路的路段，車流量非常大，交通局將路幅拓寬，並將車道重新調整，現調整為3車道，分別為直左和2個右轉車道。記者陳夢茹／攝影
八德區和平路右轉福德一路，因是往高速公路的路段，車流量非常大，交通局已和平路上預鑄式側溝及部分人行道削除，鋪上柏油改為路面，地面上仍可看見清楚塗痕。記者陳夢茹／攝影
八德區和平路右轉福德一路，因是往高速公路的路段，車流量非常大，交通局已和平路上預鑄式側溝及部分人行道削除，鋪上柏油改為路面，地面上仍可看見清楚塗痕。記者陳夢茹／攝影

車道 人行道 高速公路

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