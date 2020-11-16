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苗栗杏壇包場看「無聲」 期許「有聲」帶回教育現場

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣照南國中教師會、台灣青年電影協會聯合主辦的「電影『無聲』教師包場觀影活動」，昨天在頭份市尚順威秀登場。圖／郭彥成提供
苗栗縣照南國中教師會、台灣青年電影協會聯合主辦的「電影『無聲』教師包場觀影活動」，昨天在頭份市尚順威秀登場。圖／郭彥成提供

苗栗縣照南國中教師會、台灣青年電影協會聯合主辦的「電影『無聲』教師包場觀影活動」，昨天在頭份市尚順威秀登場，希望透過共同觀影、省思，凝聚教師與教育的集體力量，並帶回教育現場，發揮更大的影響，讓老師更有力量與勇氣，做出最符合學生優先且公平、正義的教育決定。

國片「無聲」根據發生在台灣啟聰學校的真實事件改編，失聰少年張誠準備轉到啟聰學校就讀，聾人的世界，卻不比聽人的世界寧靜，新銳導演柯貞年敘述殘酷的同時，不失溫柔的眼光，犀利刻畫人物間複雜與糾結的情感，呈現聲嘶力竭卻仍仿若無聲的殘忍，劇中一句「他們只是在玩」輕描淡寫，卻驚悚、沉痛，更是真實無比的哀歎。

昨天這場活動邀請苗栗縣內各級教師，共同觀賞「無聲」的震撼與反思教育現場的課題，苗栗縣家長協會理事長黃正銘、苗栗縣議員宋國鼎、曾玟學、黎煥強到場共襄盛舉，「無聲」製片王威人、演員范瑞修於放映後交流。

王威人期望透過「無聲」，讓社會大眾對公共事務，尤其是不公義之事「不要無聲，要勇於發聲」，對弱勢者多一點體察與同理，讓社會多一些公平與正義。

苗栗縣 電影

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