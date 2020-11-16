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守護苗栗校園 生醫企業捐逾30萬片口罩防疫

中央社 / 苗栗縣16日電

全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，苗栗縣校園防疫獲熱心企業捐助30萬5000片醫療用口罩，今天由縣長徐耀昌代表受贈，將轉交縣內國中小學使用。

立康生醫事業股份有限公司及關係企業生春堂製藥工業股份有限公司捐贈苗栗縣校園防疫口罩，今天在苗栗縣政府舉行捐贈儀式。

由立康公司董事長鄭育修代表捐贈成人口罩4萬7000片、兒童25萬8000片，合計30萬5000片醫療用口罩，徐耀昌則在苗栗縣政府工商發展處長黃智群、衛生局長張蕊仙陪同下一起受贈，並當場為學童試戴。

鄭育修指出，「立康健康養生觀光工廠」獲苗栗縣政府積極輔導，於民國103年通過觀光工廠評鑑，並獲經濟部「105年度優良觀光工廠」、「108年度優良觀光工廠」，致力透過觀光、旅遊經營模式，推廣養生保健觀念。

為回饋地方，鄭育修表示，立康長期捐助弱勢團體物資，這次特別捐贈符合CNS14774規格要求、細菌過濾效率（BFE）達95%以上的口罩，希望響應防疫工作，協助守護苗栗學童健康。

徐耀昌指出，立康在苗栗縣除提供鄉親就業機會外，對地方公益事務不遺餘力，長期對弱勢團體捐贈物資及提供場域讓身心障礙者展演、派員清掃環境照顧老寶貝等，因應全球新冠肺炎疫情的威脅，也不忘貢獻心力，協助守護校園防疫陣線，堪稱企業最佳示範。

苗栗縣政府表示，獲捐贈口罩將全數轉交給縣內各國中小學校，作為學童防疫之用，同時籲請鄉親保持手部清潔、定期量體溫、人多時戴口罩、避免接觸或食用野生動物及禽鳥，做好社區消毒防疫工作。

縣政府指出，若出現發燒、咳嗽或呼吸急促症狀，務必就醫看診，並妥善處理口鼻分泌物。

口罩 苗栗縣 觀光工廠

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