11月「新竹生活」 推職人的百工技藝

再現新竹百年工藝風華！新竹市「新竹生活」雙月刊11月號以「百工技藝：時代交織下的老靈魂」封面故事邀民眾隨著螺鈿、蓪草、廟宇木雕及彩繪工藝師的腳步，認識新竹百年工藝傳承，在職人一刀一磨一捏一畫之間，探索老靈魂的生命姿態。

文化局長黃竫蕙指出，11月號「新竹生活」深入報導新竹工藝之美，已是竹市無形文化資產的螺鈿工藝保存者張茂森、張茂欽、陳甫強仍堅持25道工序，在新竹推廣與保存螺鈿工藝；有「蓪草女兒」之稱的張秀美和最年輕的撩草師傅曾素香打算做到最後一刻，為了讓蓪草與當代接軌，為此，文化局還舉辦蓪草產品設計徵件展，讓年輕世代對傳統技藝感興趣；在城隍廟作畫超過一甲子的傅栢村與在竹蓮寺修復木作工程的雕刻師蔡楊吉，為市民創造一個不只是懷舊感，而是現在及未來的信仰圖像。

11月號「新竹生活」報導內容豐富多樣，新竹作為玻璃的故鄉，透過工藝的轉型與循環設計的介入，翻轉被稱為夕陽產業的新竹玻璃。不僅如此，鴻梅文創志業董事長陳添順還為工藝品蓋了家，創辦「或者工藝櫥窗」等，讓旅人們從生活中感受器皿的質地，陳添順也會持續耕耘在地，實踐他的文創志業。青年工藝師「敲敲金工」、「原來如此工作室」、「二隅工作室」的投入，也使新竹吹起一股手作風。