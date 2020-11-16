快訊

共軍電戰機頻擾台海 劃設「南海防空識別區」箭在弦上？

台新銀理專盜領近3億 金管會主委震怒：深惡痛絕

11月「新竹生活」 推職人的百工技藝

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市「新竹生活」雙月刊11月號以「百工技藝：時代交織下的老靈魂」封面故事邀民眾認識新竹百年工藝傳承。圖／新竹市政府提供
新竹市「新竹生活」雙月刊11月號以「百工技藝：時代交織下的老靈魂」封面故事邀民眾認識新竹百年工藝傳承。圖／新竹市政府提供

再現新竹百年工藝風華！新竹市「新竹生活」雙月刊11月號以「百工技藝：時代交織下的老靈魂」封面故事邀民眾隨著螺鈿、蓪草、廟宇木雕及彩繪工藝師的腳步，認識新竹百年工藝傳承，在職人一刀一磨一捏一畫之間，探索老靈魂的生命姿態。

文化局長黃竫蕙指出，11月號「新竹生活」深入報導新竹工藝之美，已是竹市無形文化資產的螺鈿工藝保存者張茂森、張茂欽、陳甫強仍堅持25道工序，在新竹推廣與保存螺鈿工藝；有「蓪草女兒」之稱的張秀美和最年輕的撩草師傅曾素香打算做到最後一刻，為了讓蓪草與當代接軌，為此，文化局還舉辦蓪草產品設計徵件展，讓年輕世代對傳統技藝感興趣；在城隍廟作畫超過一甲子的傅栢村與在竹蓮寺修復木作工程的雕刻師蔡楊吉，為市民創造一個不只是懷舊感，而是現在及未來的信仰圖像。

11月號「新竹生活」報導內容豐富多樣，新竹作為玻璃的故鄉，透過工藝的轉型與循環設計的介入，翻轉被稱為夕陽產業的新竹玻璃。不僅如此，鴻梅文創志業董事長陳添順還為工藝品蓋了家，創辦「或者工藝櫥窗」等，讓旅人們從生活中感受器皿的質地，陳添順也會持續耕耘在地，實踐他的文創志業。青年工藝師「敲敲金工」、「原來如此工作室」、「二隅工作室」的投入，也使新竹吹起一股手作風。

文化局表示，「新竹生活」雙月刊共發行5000本，民眾可以在竹市各藝文場館、市政府、文化局、圖書館群、新竹車站、新竹高鐵站及主要飯店等90餘處免費取得。

新竹市「新竹生活」雙月刊11月號以「百工技藝：時代交織下的老靈魂」封面故事邀民眾認識新竹百年工藝傳承。圖／新竹市政府提供
新竹市「新竹生活」雙月刊11月號以「百工技藝：時代交織下的老靈魂」封面故事邀民眾認識新竹百年工藝傳承。圖／新竹市政府提供

新竹 文化局

延伸閱讀

德式工藝復興重要舵手 瓦爾特朗格雕像正式揭幕

彰工化藝典藏工藝特展 員林巡迴展到11月22日

陳志昇錫藝創作展登場 關公神將氣勢不凡

竹市街道、天空變乾淨！共桿、纜線下地42處將完工

相關新聞

五峰鄉竹67、竹62線道路改善工程完工 提升用路人安全

新竹縣五峰鄉連接北埔鄉、尖石鄉的主要幹道竹67線與竹62線，並串接竹37-1、竹60線，平假日車流量大使用頻繁，也是部落...

苗栗就業中心18日現場徵才 22家提供900多個就業機會

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署11月18日上午9點到下午1點，在苗栗市中山路558號苗栗就業中心辦理現場徵才活動，全家便利...

油羅溪疏濬 即採即售杜絕盜採

新竹縣府投入約1.1億元進行油羅溪河川疏濬，範圍從尖石大橋往上游到嘉興大橋約2公里長，希望利用今年至明年枯水期疏濬，並以...

記者遺愛苗栗 連24年發助學金

聯合報已故記者廖志坤遺愛人間，紀念他而設立基金會，昨連24年發給苗栗縣中港溪地區85名學子、66.1萬元的獎助學金，身兼...

纜線下地、號誌共桿／竹市街道、天空 年底變乾淨

新竹市府爭取內政部1.6億元經費，年底將完成42處路口纜線地下化、號誌共桿，目前已完成29處路口，走在新竹街頭，舉目所及...

苗農地種電3階把關 5件過1件

農地種電爭議不斷，苗縣府修正的新作業要點，採三階段模式嚴格把關，最近審查5件6.5公頃申請案，通過1件0.6公頃，因地處...

農牧用地設養雞場 龍潭人抗議

桃園龍潭區高平里一處農地核准設養雞場，200多名住戶組成自救會，昨天到養雞場用地抗議，抨擊市府當初審查時沒納入民意，更沒...

國民黨桃園黨慶 江啟臣籲22日上街頭抗議萊豬進口

中國國民黨主席江啟今天下午參加桃園市黨慶活動，同時批評民進黨執政不顧人民健康，整天搞意識型態，一意孤行，他呼籲11月22...

桃園療養院成立腦醫學中心 與陽明大學簽訂建教合作

衛生福利部桃園療養院將腦醫學中心在13日正式揭牌，未來將發展遠距醫療，精神科結合遠距設備到偏遠地區診療，或提供給不方便到...

中強光電一日棒球營 「森林王子」張泰山前進福基國小

中強光電股份有限公司在地回饋，今天到偏鄉苗栗縣福基國小辦理棒球一日營活動，安排棒球好手「森林王子」張泰山互動教學，小球員...

為泰雅文化奉獻半世紀 原民局為神父巴義慈申請褒揚令

曾在桃園縣復興鄉服務天主教堂區服務逾半世紀的神父巴義慈，不僅學習泰雅族語言，還曾編著泰雅語辭典，致力保存泰雅文化，今年1...

竹縣家畜所16日起至橫山 辦狂犬病巡迴預防注射

為服務新竹縣內動物醫院資源不足的地區民眾，新竹縣家畜疾病防治所每年舉辦狂犬病疫苗巡迴注射活動，下鄉為寵物施打狂犬病疫苗，...

熱門新聞

從哪裡跌倒在哪裡站起？ 李眉蓁低調欲重修碩士

淡海輕軌藍海線第一期今通車 下午2點3分漁人碼頭啟程

輕軌藍海線第二期改走河岸 捷運局：最快2025年完工

瑞北夜市難熄燈？ 居民不滿揚言發起抗爭

太平山森鐵復駛方案曝光 擬採762軌距、原路線重現風光

終於有捷運了！台中捷運今試營運 學生、市民興奮搶搭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。