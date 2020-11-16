五峰鄉竹67、竹62線道路改善工程完工 提升用路人安全

新竹縣五峰鄉連接北埔鄉、尖石鄉的主要幹道竹67線與竹62線，並串接竹37-1、竹60線，平假日車流量大使用頻繁，也是部落居民必經道路，由於道路老舊破損等因素，新竹縣政府爭取交通部前瞻進行道路改善，改善長度約27公里，工程已在本月順利完工，提升用路人安全。

縣長楊文科表示，這2條鄉道是地方、部落民眾與觀光遊客經常利用的主要道路，由於部分路面破損及龜裂嚴重、無護欄及擋土設施，如遇雨天，竹62線2K+160處上邊坡，易有落石崩坍墜落，破壞瀝青路面及毀損道路護攔。

為此，縣府工務處向中央提出前瞻基礎建設「提升道路品質建設計畫」，獲交通部公路總局核定總經費1342萬元，其中，中央款補助1100萬元，地方配合款242萬元，今年8月開工，目前已完工，提升五峰鄉境內的交通安全、地方發展、觀光旅遊、環境品質。

工務處指出，此計畫改善範圍為竹62線的0K+000到11K+600，及竹67線的1K+500到16K+900，總計改善道路邊坡護坡812平方公尺，並利用無框架工法在護坡坡面打設自鑽式岩栓213組，道路鋪面改善長度共計1045公尺，新設308公尺擋土牆以及167公尺的鋼鈑護欄，另外，竹62線沿線也均加裝道路反光標誌及區段標線。