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苗栗就業中心18日現場徵才 22家提供900多個就業機會

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗就業中心11月18日上午9點到下午1點辦理現場徵才活動，歡迎民眾多多利用。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
苗栗就業中心11月18日上午9點到下午1點辦理現場徵才活動，歡迎民眾多多利用。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署11月18日上午9點到下午1點，在苗栗市中山路558號苗栗就業中心辦理現場徵才活動，全家便利商店等22家廠商提供超過900個職缺，找工作或轉換工作民眾可多多利用。

苗栗就業中心表示，18日現場徵才包括友達光電、聯華電子、欣興電子、智邦科技、群創光電、富田電機等22家，其中，新興電子、智邦科技及友達光電大舉徵才，都開出上百個職缺，主要客戶為特斯拉汽車的電動車動力馬達廠商富田電機，徵求專科以上機械維護工業工程相關人才，協助新產品市場及導入量產等工作。

另，聯府塑膠、達邁科技、信邦電子、太平洋醫材等苗栗在地廠商，釋出作業員、技術員、生產工程師、開發工程師等職缺，有興趣的民眾可多加把握機會。

苗栗就業中心指出，勞動部為協助青年就業，年滿15至29歲的108學年度應屆畢業生納入「特定行業就業獎勵」適用對象，鼓勵青年投入特定製造業及照顧服務業工作，另為充實營造業人力，紓緩營造業缺工情形，施行「鼓勵失業勞工受僱營造業工作試辦計畫」，失業滿30天以上、非自願離職，或經公立就業服務機構評估的失業勞工從事營造業工作，受僱者最高均給予10.8萬元就業獎勵津。

更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊可上台灣就業通、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團，或撥打24小時免付費專線0800777888洽詢。

勞動部 失業

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