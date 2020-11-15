國民黨桃園黨慶 江啟臣籲22日上街頭抗議萊豬進口

中國國民黨主席江啟今天下午參加桃園市黨慶活動，同時批評民進黨執政不顧人民健康，整天搞意識型態，一意孤行，他呼籲11月22日大家站出來，到台北參加抗議萊豬進口活動，捍衛自己的健康。

江啟臣表示，目前執政的民進黨蔡政府，不顧人民健康，不顧民生、成天搞一些意識形態的事情，真正該為人民解決的問題，不好好協調、不好好溝通，不懂得謙卑，很多事情跳過民意的監督，跳過立法的監督，只想一意孤行，只會逼著人民上街頭，他邀請大家22日一起站出來，一起捍衛自己的健康。

中國國民黨建黨126年桃園市慶祝活動，下午在平鎮區社教館演藝廳舉行，主辦單位安排青年黨員、志工大合唱「快樂天堂」、「明天會更好」，為活動帶來高潮。4名立委以接力方式，闡述在國會問政績效，立委、市議員也上台一字排開，以簡單的一句話，為國民黨加油、祝福，同時也表揚績優及資深黨員，還有青年黨員入黨宣誓儀式。

桃園市議長、市黨部主委邱奕勝主持黨慶活動時，肯定桃園市4席黨籍立委及所有黨籍市議員的努力，並表示最近黨中央所做的民調，桃園市表現在全國數一數二，都是大家努力的成果。桃園市議會黨籍議員提案修正食品安全管理自治條例，要求萊克多巴胺零檢出，也經議會審查通過，為國民黨在未來選戰立下一定的基礎。

邱奕勝表示，雖然國民黨目前沒有資源，但大家還是咬緊牙關不離不棄，以前沒資源就不會選舉，現在痛定思痛，在江啟臣主席領導之下，桃園一定能夠選得更好，無論如何都要排除萬難，一定要光復桃園。