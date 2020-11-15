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國民黨桃園黨慶 江啟臣籲22日上街頭抗議萊豬進口
中國國民黨主席江啟今天下午參加桃園市黨慶活動，同時批評民進黨執政不顧人民健康，整天搞意識型態，一意孤行，他呼籲11月22日大家站出來，到台北參加抗議萊豬進口活動，捍衛自己的健康。
江啟臣表示，目前執政的民進黨蔡政府，不顧人民健康，不顧民生、成天搞一些意識形態的事情，真正該為人民解決的問題，不好好協調、不好好溝通，不懂得謙卑，很多事情跳過民意的監督，跳過立法的監督，只想一意孤行，只會逼著人民上街頭，他邀請大家22日一起站出來，一起捍衛自己的健康。
中國國民黨建黨126年桃園市慶祝活動，下午在平鎮區社教館演藝廳舉行，主辦單位安排青年黨員、志工大合唱「快樂天堂」、「明天會更好」，為活動帶來高潮。4名立委以接力方式，闡述在國會問政績效，立委、市議員也上台一字排開，以簡單的一句話，為國民黨加油、祝福，同時也表揚績優及資深黨員，還有青年黨員入黨宣誓儀式。
桃園市議長、市黨部主委邱奕勝主持黨慶活動時，肯定桃園市4席黨籍立委及所有黨籍市議員的努力，並表示最近黨中央所做的民調，桃園市表現在全國數一數二，都是大家努力的成果。桃園市議會黨籍議員提案修正食品安全管理自治條例，要求萊克多巴胺零檢出，也經議會審查通過，為國民黨在未來選戰立下一定的基礎。
邱奕勝表示，雖然國民黨目前沒有資源，但大家還是咬緊牙關不離不棄，以前沒資源就不會選舉，現在痛定思痛，在江啟臣主席領導之下，桃園一定能夠選得更好，無論如何都要排除萬難，一定要光復桃園。
國民黨秘書長李乾龍、前台北縣長周錫瑋、桃園市立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲、張育美及20多名黨籍市議員、黃國園黨部主委蔡忠誠以及桃園市所有黨務幹部近千人參加黨慶活動。
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