老人日照機構不足 桃園大園區第1間日照中心開幕

國內老齡人口成長，老人照顧服務據點需求日增，桃園市現有日間照顧服務機構32家不足，大園區私立喜大人晨寶社區長照機構今天開幕，成為大園區第1間日照中心，市政府社會局今天下午表示，桃園市失能、失智老年人口持續增加，老化人口照顧當務之急，該局加強整合相關單位、納入民間力量，大力積極推動長照服務業務擴增。

市府社會局老人福利科長趙樹堂表示，為照顧高齡、失能及失智老齡人口，市政府依「1國中學區1日照」原則，布建投入長照服務體系，鼓勵民間成立日間照顧據點，透過日間照顧服務及貼心、安心的照顧環境，提供桃園老齡長者享有專業、溫暖的老托照顧品質。