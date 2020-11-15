快訊

北大保安被稱最強「掃地僧」 3年背1.5萬英文單字助留學生

老人日照機構不足 桃園大園區第1間日照中心開幕

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市私立喜大人晨寶社區長照機構開幕，提供在地老齡長輩日間照顧服務、晚上返家，為大園區第1間日照托老中心。圖／社會局提供
桃園市私立喜大人晨寶社區長照機構開幕，提供在地老齡長輩日間照顧服務、晚上返家，為大園區第1間日照托老中心。圖／社會局提供

國內老齡人口成長，老人照顧服務據點需求日增，桃園市現有日間照顧服務機構32家不足，大園區私立喜大人晨寶社區長照機構今天開幕，成為大園區第1間日照中心，市政府社會局今天下午表示，桃園市失能、失智老年人口持續增加，老化人口照顧當務之急，該局加強整合相關單位、納入民間力量，大力積極推動長照服務業務擴增。

市府社會局老人福利科長趙樹堂表示，為照顧高齡、失能及失智老齡人口，市政府依「1國中學區1日照」原則，布建投入長照服務體系，鼓勵民間成立日間照顧據點，透過日間照顧服務及貼心、安心的照顧環境，提供桃園老齡長者享有專業、溫暖的老托照顧品質。

私立喜大人晨寶社區長照機構表示，該機構有護理師、社工、照顧服務員、營養人員及復健人員團隊，跨專業領域照顧服務，可提供在地老齡長輩專業日間照顧服務、晚上返家，可與親人分享日照生活點滴，增進家庭親屬互動，達到延緩長輩失智、失能目標。

桃園市私立喜大人晨寶社區長照機構開幕，提供在地老齡長輩日間照顧服務、晚上返家，為大園區第1間日照托老中心。圖／社會局提供
桃園市私立喜大人晨寶社區長照機構開幕，提供在地老齡長輩日間照顧服務、晚上返家，為大園區第1間日照托老中心。圖／社會局提供

長照 失智 老年人口

延伸閱讀

長照缺床／失智失能人口不斷增加 業者嘉義投資

相關新聞

桃園療養院成立腦醫學中心 與陽明大學簽訂建教合作

衛生福利部桃園療養院將腦醫學中心在13日正式揭牌，未來將發展遠距醫療，精神科結合遠距設備到偏遠地區診療，或提供給不方便到...

中強光電一日棒球營 「森林王子」張泰山前進福基國小

中強光電股份有限公司在地回饋，今天到偏鄉苗栗縣福基國小辦理棒球一日營活動，安排棒球好手「森林王子」張泰山互動教學，小球員...

為泰雅文化奉獻半世紀 原民局為神父巴義慈申請褒揚令

曾在桃園縣復興鄉服務天主教堂區服務逾半世紀的神父巴義慈，不僅學習泰雅族語言，還曾編著泰雅語辭典，致力保存泰雅文化，今年1...

他遺愛在人間 基金會24年發出逾千萬元助學

聯合報已故記者廖志坤遺愛在人間，紀念他而設立基金會，今天連續24年發給苗栗縣中港溪地區85名學子、66.1萬元的獎助學金...

新竹縣油羅溪將辦疏濬工程 砂石車運輸監控系統杜絕盜採

新竹縣河砂疏濬工作停辦10多年，新竹縣政府規畫投入約1.1億辦理油羅溪河川疏濬作業，該溪位於頭前溪上游，疏濬範圍從尖石鄉...

桃園大溪警定向越野宣導反毒 數百人參與

桃園市大溪警分局今天在大溪區綜合運動公園，舉辦包括定向越野等反毒宣導活動，並分為男子、女子、玩家、體驗、親子組，事先開放...

老玩客舉辦熟齡健走馬拉松 22日清大南大校區登場

社會企業老玩客11月22日將在清華大學南大校區辦熟齡健走馬拉松，邀請55歲以上的長輩一起動一動，從起跑鳴槍、報成績到頒發...

養雞場汙染地下水？ 龍潭民眾抗議也批市府不重視民意

桃園市200多名龍潭區高平里和周邊住家組成自救會，今天上午到該里一處養雞場用地抗議設廠，並抨擊市府當初審查時沒納入民意，...

桃園家扶中心辦愛心園遊會 照顧弱勢並募集吹風機

桃園家扶中心今天舉行歲末親子愛心園遊會，除了發放園遊券照顧1500戶弱勢家庭外，先前在訪視家庭過程中，發現很多弱勢家庭家...

竹市街道、天空變乾淨！共桿、纜線下地42處將完工

新竹市政府爭取內政部1.6億元經費，預計今年底完成42處路口纜線地下化、號誌共桿，重現最美天際線，市長林智堅今指出，已完...

注意！ 竹縣湖口、新豐部分地區 20日降壓供水11小時

台灣自來水公司第三區管理處辦理「桃園-新竹備援管線工程(八)」，11月20日晚上10點起至21日上午9點止，共計11小時...

農地種電爭議大 苗栗重開審查三階段模式把關

農地種電爭議不斷，苗栗縣政府採10月19日修正的新作業要點，三階段模式最近開始審查，5件6.5公頃申請案，通過1件0.6...

熱門新聞

淡海輕軌藍海線第一期今通車 下午2點3分漁人碼頭啟程

新北市鶯歌部分區域17日施工 將停水12小時

深知貧窮苦 身障人何振達省吃儉用年捐4000包白米

瑞北夜市難熄燈？ 居民不滿揚言發起抗爭

與車爭道？ 桃園站旁人行道被塗銷

輕軌藍海線第二期改走河岸 捷運局：最快2025年完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。