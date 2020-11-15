老人日照機構不足 桃園大園區第1間日照中心開幕
國內老齡人口成長，老人照顧服務據點需求日增，桃園市現有日間照顧服務機構32家不足，大園區私立喜大人晨寶社區長照機構今天開幕，成為大園區第1間日照中心，市政府社會局今天下午表示，桃園市失能、失智老年人口持續增加，老化人口照顧當務之急，該局加強整合相關單位、納入民間力量，大力積極推動長照服務業務擴增。
市府社會局老人福利科長趙樹堂表示，為照顧高齡、失能及失智老齡人口，市政府依「1國中學區1日照」原則，布建投入長照服務體系，鼓勵民間成立日間照顧據點，透過日間照顧服務及貼心、安心的照顧環境，提供桃園老齡長者享有專業、溫暖的老托照顧品質。
私立喜大人晨寶社區長照機構表示，該機構有護理師、社工、照顧服務員、營養人員及復健人員團隊，跨專業領域照顧服務，可提供在地老齡長輩專業日間照顧服務、晚上返家，可與親人分享日照生活點滴，增進家庭親屬互動，達到延緩長輩失智、失能目標。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言