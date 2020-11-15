桃園療養院成立腦醫學中心 與陽明大學簽訂建教合作

衛生福利部桃園療養院將腦醫學中心在13日正式揭牌，未來將發展遠距醫療，精神科結合遠距設備到偏遠地區診療，或提供給不方便到院看診的病患。

桃園療養院表示，為了迎接未來智慧醫療的新浪潮，規畫成立腦醫學中心，並聘任楊智傑教授為中心主任，楊智傑多年來在精準精神醫學與智慧醫療領域鑽研，去年榮獲教育部玉山青年學者殊榮，2012年更率領研究團隊，用人工智慧演算方式來分析腦部影像資料，開發雲端判讀核磁共振腦影像的AI平台。

桃療院長邱献章更與陽明大學腦科所長楊定一簽訂建教合作，未來陽明大學腦科學研究所、陽明大學數位醫療中心以及交大智慧醫療推動中心，將與桃療腦醫學研究所有密切合作，將運用智慧科技癒療與診斷精神疾病，希望能全面提升醫療照護品質，造福更多患者。