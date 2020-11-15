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中強光電一日棒球營 「森林王子」張泰山前進福基國小
中強光電股份有限公司在地回饋，今天到偏鄉苗栗縣福基國小辦理棒球一日營活動，安排棒球好手「森林王子」張泰山互動教學，小球員與偶像近距離接觸，個個收穫滿囊，中強光電協理吳上炫期許他們未來在球場，揮出屬於自己的人生全壘打。
中強光電2018年啟動「箇中好手」計畫，包括「強棒出擊」、「我的未來不是夢」、「育才圓夢」及「熱血員工」等計畫，今天與世界棒壘球聯盟（WBSC）及YYsports在公館鄉福基國小舉辦MINI Baseball一日棒球營，活動，期待棒球的種子能在偏鄉萌芽生根。
迷你棒球推廣大使張泰山應邀，上午到場教導棒球隊打球，中強光電壘球隊與福基國小棒球隊進行友誼賽，並捐贈3套迷你棒球球具給福基國小，吳上炫表示，棒球營活動難得，希望小球員好好保握機會學習，帶著滿滿收穫，未來在球場上發揮全力。
福基國小校長徐世芬說，中強光電2018年「光之夢行者」計畫，到今天一日棒球營活動，讓福基國小學童受惠，棒球隊目前僅剩9名球員，每人都非常努力，希望透過棒球訓練課程及實戰演練變得更強，能夠在球場發光發熱，吸引更多球員加入棒球隊，讓福基國小棒球隊能繼續走下去。
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