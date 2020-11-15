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為泰雅文化奉獻半世紀 原民局為神父巴義慈申請褒揚令

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
曾在桃園縣復興鄉服務天主教堂區服務逾半世紀的神父巴義慈，今年10月31日辭世，桃園市原住民族行政局已向中央申請總統褒揚令。圖／取自駐教廷大使館臉書
曾在桃園縣復興鄉服務天主教堂區服務逾半世紀的神父巴義慈，今年10月31日辭世，桃園市原住民族行政局已向中央申請總統褒揚令。圖／取自駐教廷大使館臉書

曾在桃園縣復興鄉服務天主教堂區服務逾半世紀的神父巴義慈，不僅學習泰雅族語言，還曾編著泰雅語辭典，致力保存泰雅文化，今年10月31日辭世，為感謝其貢獻，桃園市原住民族行政局已向中央申請總統褒揚令，希望在21日追思彌撒前完成。

原民局表示，巴義慈1935年出生於義大利，在1963年被指派到復興傳福音，他為了融入泰雅族人的生活，便開始學習泰雅族語，還以羅馬拼音編成多本著作，編寫泰雅語聖經、出版系列泰雅語教學手冊等。

巴義慈曾在2008年參與「泰雅族母語彌撒經本編纂小組」，對泰雅族傳統文化貢獻良多，2005年榮獲「第一屆桃園奉獻獎」，巴義慈在2009年返回義大利，又在2010年因跌倒受傷到台灣治療，直到2016年才回到義大利家鄉養老，10月31日逝世，享壽85歲。

駐教廷大使館也在臉書發文，館長李世明在8日清晨親自開車700公里，遠赴義大利最南鞋跟Lecce地區看望巴義慈的故鄉，在其晚年居住的房間內發現桌上擺滿與台灣的回憶，從為教友證婚、慶生、出生洗禮、團體活動合影照片，還有泰雅圖騰，非常令人感動。

原民局在12日以褒揚條例第2條第4款「興辦教育文化事業，發揚中華文化，具有特殊貢獻者」，替巴義慈向總統府申請總統褒揚令，肯定其長期在桃園這塊土地上默默耕耘。另外，教會也決定在21日早上早上9點，在大溪聖十字架天主堂為巴義慈舉辦追思彌撒。

駐教廷大使館也在臉書發文，在巴義慈晚年居住的房間內發現桌上擺滿與台灣的回憶，從為教友證婚、慶生、出生洗禮、團體活動合影照片，還有泰雅圖騰，非常令人感動。圖／取自駐教廷大使館臉書
駐教廷大使館也在臉書發文，在巴義慈晚年居住的房間內發現桌上擺滿與台灣的回憶，從為教友證婚、慶生、出生洗禮、團體活動合影照片，還有泰雅圖騰，非常令人感動。圖／取自駐教廷大使館臉書

泰雅族 神父 原住民

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