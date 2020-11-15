他遺愛在人間 基金會24年發出逾千萬元助學

聯合報已故記者廖志坤遺愛在人間，紀念他而設立基金會，今天連續24年發給苗栗縣中港溪地區85名學子、66.1萬元的獎助學金，身兼基金會董事長縣長徐耀昌年年到場頒獎，鼓勵獲獎學生努力向學，未來有能力也能回饋社會，讓向上、向善的力量生生不息。

廖志坤生前於1996年採訪途中，不幸在南庄鄉獅頭山下124縣道發生車禍過世，身後骨灰安放在獅頭山，家人化悲慟為大愛，捐出250萬元，成立財團法人廖志坤文教基金會，孳息發給頭份市、三灣鄉、南庄鄉優秀清寒學生獎助學金，國中生每人5000元，高中職以上1萬元，至今遺愛在人間。

基金會執行長、廖志坤舅舅周恆和指出，基金會250萬元早已不足支應，仍可以持續助學24年，因為有許多企業及善心人士贊助，尤其是今年受新冠肺炎疫情影響，衝擊許多商家生意，愛心並沒有停歇，包括昇恆昌免稅店總經理江建廷、春天診所董事長何麗玲、趨勢民調總經理吳世昌等人，及地方各界踴躍捐助。

今天頒獎典禮在頭份市建國國中視聽室舉行，中港溪地區多名校長及家長都到長，場面相當溫馨，共發給23名大學及研究所學生、26名高中職生及33名國中生，此外，基金會捐助者王依凡另案仿照家扶中心，資助1名國中、2名高中生，每月2000元。