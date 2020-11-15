桃園愛心協會義賣白米贊助愛心 籌募基金救助艱苦人
桃園市麻吉愛心協會為籌募弱勢急難救助愛心基金80萬元，今天下午在蘆竹區光明河濱公園舉辦身障福利愛心園遊會及節能減碳宣導活動，社區、企業擺攤提供美食、100包白米及二手物義賣，理事長褚銘隆表示，該會希望透過園遊會義賣籌募基金，及時關懷獨居老人、弱勢單親媽媽、社會邊緣人等弱勢族群。
這項園遊會來自各里社區、在地企業擺設64個攤位，提供吃喝玩樂，包括各項美食、二手商品及100包（3斤裝）白米每包100元義賣，舉辦1鑼1千愛心無限贊助拍賣會，吸引南亞電路板、印刷電路製造加工
協會、台塑生醫等企業員工及社區居民參與，蘆竹警方、消防局蘆竹消防分隊在場宣導預防犯罪、示範心肺復甦術CPR及防災宣導，場面熱鬧。
褚銘隆表示，該愛心協會為一群志同道合愛心人士成立，抱持「你有一念善根、可結千萬善果」服務宗旨，希望透過募集愛心基金，關懷社會獨居老人、弱勢單親家庭、不符社會救助的中低收入戶、社會邊緣人等「艱苦人」，讓社會最需幫助的弱勢族群得到最及時救助。
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