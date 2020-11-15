新竹縣油羅溪將辦疏濬工程 砂石車運輸監控系統杜絕盜採

新竹縣河砂疏濬工作停辦10多年，新竹縣政府規畫投入約1.1億辦理油羅溪河川疏濬作業，該溪位於頭前溪上游，疏濬範圍從尖石鄉尖石大橋往上游到嘉興大橋油羅溪水域約2公里長，疏濬量體約60萬立方公尺，將於通過河川局初審後，函報水利署辦理複審，盼利用今年至明年5月前枯水期間進行疏濬，並採「砂石車運輸監控系統」，杜絕砂石超採、盜採。

縣長楊文科表示，考量油羅溪距疏濬時間已久，河段如今砂石大量淤積，下游即是內灣風景區，此疏濬工程可守護河防安全與沿岸居民生命財產安全，也能在疫情影響砂石進口情形下，穩定提供新竹縣各項建設及供應建築業界、竹科廠商建廠所需砂石料源。

工務處表示，近日工務處也向每年都辦理河川疏濬工程的南投縣政府工務處，進行業務觀摩及意見交流會，未來將朝向更精進的砂石車運輸監控系統模式執行，將工程分為監造、保全、資訊系統、土石採取、環境監測及施工便道等6項標案向不同廠商招商，杜絕砂石超採、盜採等弊端發生。

此工程經費約1.1億，採即採即售、採售分離方式辦理，規畫利用今年至明年枯水期間辦理疏濬工程，預計為縣庫增加逾5000萬收入。

工務處指出，除了水利署的監視系統外，縣府也增設一套監視系統，設置入口保全機制，並隨時連線追蹤各砂石車進出、與行徑路線影像，進出管制站都必須刷卡，砂石車必需安裝衛星定位器，且按規畫路線行駛，監控影像及出料資訊皆同步至疏濬管理系統，讓疏濬作業全程公平、公正、公開化。