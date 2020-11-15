桃園大溪警定向越野宣導反毒 數百人參與

桃園市大溪警分局今天在大溪區綜合運動公園，舉辦包括定向越野等反毒宣導活動，並分為男子、女子、玩家、體驗、親子組，事先開放網路報名就吸引400多人報名。選手透過地圖及手上晶片憑著體力、經驗及方向感完成闖關。

會場也設置許多宣導攤位，讓民眾認識及瞭解毒品的荼害，提升防制毒品宣導成效，並藉此機會向民眾宣導婦幼及校園安全。桃園市警察局局長陳國進也參加宣導活動，並指出現今毒品的多樣化，易使青少年基於好奇心而嘗試、迷失，因此，防毒的教育必須落實向下紮根。