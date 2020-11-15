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桃園大溪警定向越野宣導反毒 數百人參與
桃園市大溪警分局今天在大溪區綜合運動公園，舉辦包括定向越野等反毒宣導活動，並分為男子、女子、玩家、體驗、親子組，事先開放網路報名就吸引400多人報名。選手透過地圖及手上晶片憑著體力、經驗及方向感完成闖關。
會場也設置許多宣導攤位，讓民眾認識及瞭解毒品的荼害，提升防制毒品宣導成效，並藉此機會向民眾宣導婦幼及校園安全。桃園市警察局局長陳國進也參加宣導活動，並指出現今毒品的多樣化，易使青少年基於好奇心而嘗試、迷失，因此，防毒的教育必須落實向下紮根。
活動因有名額限制且報名踴躍，有許多人因為額滿未能報名參加，大溪警分局表示日後將會增加是類活動場次，透過活動達到防毒、拒毒的成效，持續貫徹「預防為先、偵防並重」的治安政策。
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