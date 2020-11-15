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老玩客舉辦熟齡健走馬拉松 22日清大南大校區登場

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
許多長輩在老玩客與清華大學攜手合作下，有系統的進行深蹲、正確健走和運動的課程。圖／老玩客提供
許多長輩在老玩客與清華大學攜手合作下，有系統的進行深蹲、正確健走和運動的課程。圖／老玩客提供

社會企業老玩客11月22日將在清華大學南大校區辦熟齡健走馬拉松，邀請55歲以上的長輩一起動一動，從起跑鳴槍、報成績到頒發完賽證書統統都有，讓長輩挑戰自我、獲得滿滿的成就感，這次賽事開放報名短短3天就爆滿，有130名長輩報名參加。

老玩客執行長廖健妤表示，長輩其實對於運動賽事是有興趣的，但是因為安全、或是活動的氛圍不太友善，讓他們卻步、不敢參加，老玩客特別為長輩舉辦熟齡馬拉松，讓他們在輕鬆的氛圍快樂的參賽，且活動送的禮品也特別挑選在地的源珍醬油、木酢達人的清潔用品等，讓長輩知道在地的好東西，進而願意選購。

其實，老玩客今年3月便仿照馬拉松的流程，舉辦過一場「新竹沒有馬拉松」活動，當時是因為一群長輩相約報名參加2月的新竹市馬拉松5.6公里休閒組，並從去年12月中開始訓練，每周三在老玩客與清華大學攜手合作下，有系統的進行深蹲、正確健走和運動的課程，沒想到後來卻因疫情，馬拉松也因此取消。

廖健妤說，為了不讓長輩失望，才決定自己辦，許多長輩熱情報名參加，且長輩們經過訓練後，幾乎都可以在1小時內完賽。

運動課程參與者彭坤炎說，原本都以為運動很簡單，實際上課後才知道，原來運動還是很專業的，透過課程的引導能夠有效率地從事運動，也感受到自身體能的增進，「希望之後可以來去挑戰全馬。」

彭坤炎的女兒彭筱涵也表示，過去爸媽都認為運動就是走路、散步，而爸爸在接觸運動後了解肌力訓練對於熟齡者而言更重要，透過課程不僅能夠讓父母在安全有效的地方訓練，更重要的是能夠引導，讓熟齡者觀念改變進而改變生活習慣，「爸爸竟然約我報名年底的半程馬拉松賽，這是過去從來沒想過的！」

社會企業老玩客今年3月在清華大學南大校區的操場，為長輩們舉辦「新竹沒有馬拉松」活動。圖／老玩客提供
社會企業老玩客今年3月在清華大學南大校區的操場，為長輩們舉辦「新竹沒有馬拉松」活動。圖／老玩客提供
許多長輩在老玩客與清華大學攜手合作下，有系統的進行深蹲、正確健走和運動的課程。圖／老玩客提供
許多長輩在老玩客與清華大學攜手合作下，有系統的進行深蹲、正確健走和運動的課程。圖／老玩客提供

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