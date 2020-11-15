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國際肚皮舞大賞舞團掀高潮 龜山趣味運動會友

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市龜山區運動大會展開全區各里民趣味競賽，造型創意進場及表演青春熱舞表演精彩，贏得掌聲熱烈。記者曾增勳／攝影
桃園市龜山區運動大會展開全區各里民趣味競賽，造型創意進場及表演青春熱舞表演精彩，贏得掌聲熱烈。記者曾增勳／攝影

桃園市龜山區運動大會今天來自龜山32里及原住民協進會民眾「運動會友」，進行造型創意進場，去年韓國首爾世界肚皮舞大賽獲獎優異的甜甜舞蹈團表演中東肚皮舞，里民趣味競賽熱鬧，市長鄭文燦表示，龜山區有醫學中心、體育大學，最有條件發展健康城市區域，龜山少棒表現優異，希望市民熱愛運動，視為生活一民部分。

一年一度龜山區運動會在龜山國中運動場進行，32里里民及原住民派代表參捷足先登、鐵人三項及一分耕耘一分收穫3項趣味競賽，由全桃園最年輕的幸福國小儀隊拉開序幕，去年首爾世界肚皮舞大賽獲1金2大賞的甜甜舞蹈團，表演精彩的中東肚皮舞，吸引里民欣賞。

龜山各里及原住民協會一起欣賞肚皮舞精彩演出，並各派代表參加捷足先登、鐵人3項及「一分耕耘一分收穫」趣味競賽，場面趣味橫生十分熱鬧，至今天中午由排舞社團成員帶來「快歌閃舞」、搭配國際少棒屢獲佳績的龜山國小棒球隊選手表演，結束熱鬧有趣的一天。

鄭文燦表示，龜山區有長庚醫院、醫學中心及體育大學，從事社區預防醫學、培育運動人才，最有條件發展健康城市區域，里民趣味競賽全力以赴，聯絡社區感情，還有龜山少棒隊在國際賽迭創佳績，希望市民熱愛運動，將運動視為生活一部分，一起打造桃園健康城市。

桃園市龜山區運動大會，去年首爾世界肚皮舞大賽獲獎的甜甜舞蹈團（見圖），表演精彩的中東肚皮舞獲掌聲熱烈。記者曾增勳／攝影
桃園市龜山區運動大會，去年首爾世界肚皮舞大賽獲獎的甜甜舞蹈團（見圖），表演精彩的中東肚皮舞獲掌聲熱烈。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）主持龜山區運動大會，向參與趣味競賽的里民加油，鼓勵市民熱愛運動生活。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）主持龜山區運動大會，向參與趣味競賽的里民加油，鼓勵市民熱愛運動生活。記者曾增勳／攝影

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