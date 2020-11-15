500名遊客當「部落客」 感受原鄉山水及文化之美

500名遊客今天應觀光局參山國家風景區管理處之邀充當「部落客」，一早在汽笛喇叭及Hata la（泰雅族語出發吧）聲中出發，他們參加石壁部落健行活動，並體驗植物染方巾等部落DIY體驗，欣賞歌舞表演，充分體驗原住民部落山水及文化之美。

泰雅族南庄鄉石壁部落四周環繞許多高逾2、300公尺的陡峭石壁得名，山水壯闊而雄偉，部落內有染織工坊、青年返鄉創業的甜點、手工藝品店和及民宿，周邊還有東河瓦祿產業文化館、東河吊橋、向天湖、賽夏族民俗文物館、神仙谷等人氣景點，參山處連續2年辦理健行活動，提升觀光能見度。

參山處配合觀光局2020脊梁山脈旅遊年，深度探索部落文化，擴大於健行前11月14日舉辦「峽谷之音」部落音樂會，透過部落原住民族音樂，搭配石壁山林幽靜的氛圍，達身心靈放鬆之效，規畫部落小旅行，讓遊客深入部落探訪賽夏族、泰雅族的傳統生活領域。