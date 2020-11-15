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養雞場汙染地下水？ 龍潭民眾抗議也批市府不重視民意

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
民眾憂心養雞場會汙染地下水，連帶影響茶園。記者鄭國樑／攝影
民眾憂心養雞場會汙染地下水，連帶影響茶園。記者鄭國樑／攝影

桃園市200多名龍潭區高平里和周邊住家組成自救會，今天上午到該里一處養雞場用地抗議設廠，並抨擊市府當初審查時沒納入民意，更沒讓民眾有表達意見的機會就同意業者設廠，一旦開始養殖，不只地下水有被汙染的虞慮，臭味也嚴重居住生活品質。

地方上立法委員呂玉玲、市議員林昭賢、徐玉樹、劉熒隆和市府顧問張肇良和里長們都到場聲援，強調會要求農業局嚴格把關，民眾虞慮還沒消除前不能同意營運，必要時撤照。

農業局說明，改養雞場規模以為1萬隻生蛋雞為主，業者不到3年前就送營業計畫書申請設置養雞場，包括雞糞處理、水質維護等，都經過市府環保、水務相關單位審查，2018年10月同意設置。因為該土地原本就是農牧用地，也不在水源保護區或集水區內，按現行審查作業流程，沒有開說明會的規定；不過目前業者還沒完成營業登記和許可，農業局已經請業者多跟地方溝通，業者也因此一直未動工。

連帶鄰近茶園影響連帶茶園准許，居民群起抗議，指出當地飲用簡易自來水，且養雞場不到百公尺就有住戶，鄰近還有龍源國小，居民憂心養雞場屆時將影響水質及環境汙染，堅決要求市府應予以撤照。

居民上午高舉白布條和抗議旗幟，高喊拒絕養雞場，誓言保護好山好水，自救會召集人蕭家坤（高平簡易自來水廠管委會主委）指出，養雞場附近有1500多戶住家，自來水管在這裡鋪管率很低，多年來大多數住家都喝地下水，既然市政不能讓自來水普及，就不該同意設置養雞場，何況業者申請的用地高達1500坪，除了養雞還要設置堆肥、飼料倉庫，卻沒有完善的污水處理設施，一旦啟用，空氣、地下水源都有汙染疑慮。

高平里長羅盛添強調，養雞場設在山坡地，靠近當地重要水源富浪埤，有不小心或蓄意，雞糞就會透過沖洗、排水往外流汙染水源，影響地下水品質和民生用水。養雞場地點距離住家最近不到60公尺，距離龍源國小也僅僅300公尺，校方也擔心空汙，校長和家長上午都到場聲援。

民眾抗議業者要經營養雞場。記者鄭國樑／攝影
民眾抗議業者要經營養雞場。記者鄭國樑／攝影

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