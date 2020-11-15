桃園家扶深耕50年 獲全國特優與公益傑出貢獻獎

台灣各種公民團體及NPO組織越來越蓬勃活躍，桃園家扶中心今天舉辦歲末親子愛心園遊會，更被桃園市長鄭文燦稱讚，長期在桃園地區深耕，致力於照顧弱勢家庭，上月也剛獲得獲獎，相當不簡單。

桃園家扶中心深根桃園50年，桃園家扶中心主任張伏杉表示，桃園近年成立許多公益團體，各個團體都堅持自己的信念努力著，上月首次頒發桃園市109年非營利組織公益傑出貢獻獎，很榮幸桃園家扶中心獲得全國組特優獎，是桃園唯三獲獎的團體之一。

張伏杉指出，如同今天辦理歲末親子愛心園遊會一樣，桃園家扶中心定期都會去訪視弱勢家庭，目前服務中的家戶約有1500戶，而每年都會視訪視情形，來替家戶募集所需物資，輔助弱勢家庭的生活。