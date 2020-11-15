桃園家扶中心辦愛心園遊會 照顧弱勢並募集吹風機

桃園家扶中心今天舉行歲末親子愛心園遊會，除了發放園遊券照顧1500戶弱勢家庭外，先前在訪視家庭過程中，發現很多弱勢家庭家中不只有一名孩子，但卻只有一隻吹風機，擔心孩子在冬季不把頭髮吹乾會感冒，更是發起募吹風機的活動。

桃園家扶中心深根桃園逾50年，多年來秉持用心、耐心服務弱勢家庭，桃園家扶中心主任張伏杉表示，社工在進行日常訪視時，紛紛發現這些家庭中普遍的孩童數較多，卻整個家庭共用一台風量超小的吹風機。

張伏杉指出，社工擔心孩子們會經常來不及吹乾頭髪，恐怕會著涼感冒，為了孩童的健康著想，家扶中心今年號召社會大眾的愛心，目標要為1500戶家庭各募得一隻吹風機，守護3500名兒童的健康。

桃園市長鄭文燦也到場，他說，他出身農家，包括自己共有7個兄弟姊妹，曾經也是打工少年，走過貧窮才知道生命的道理，知道有多困難，看到桃園家扶中心如此用心照顧弱勢家庭，他相當感動也很支持。

鄭文燦說，蔡英文總統積極推動兒少教育基金，鼓勵弱勢家庭一個月存2500塊，其中政府會幫忙補貼一半，弱勢家庭只需支付1250元，一年可以存3萬，從0歲存到18歲可有54萬，加利息大概能有60萬，就能供孩子上大學。

鄭文燦補充，近期他更結合桃園的公益團體，如獅子會、扶輪社及同濟會等，再捐助一點經費給弱勢家庭，減輕1250元的負擔，讓弱勢家庭在生活之餘也有餘力可以支付，想自立更生、想脫貧要靠長期努力。