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竹市街道、天空變乾淨！共桿、纜線下地42處將完工

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府爭取內政部1.6億元經費，預計今年底完成42處路口纜線地下化、號誌共桿，目前已完成29處路口，走在新竹街頭，舉目所及是清爽的路口景觀，低調簡約的號誌桿，簡潔明瞭的街道。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取內政部1.6億元經費，預計今年底完成42處路口纜線地下化、號誌共桿，目前已完成29處路口，走在新竹街頭，舉目所及是清爽的路口景觀，低調簡約的號誌桿，簡潔明瞭的街道。圖／新竹市政府提供

新竹市政府爭取內政部1.6億元經費，預計今年底完成42處路口纜線地下化、號誌共桿，重現最美天際線，市長林智堅今指出，已完成29處路口，走在新竹街頭，舉目所及是清爽的路口景觀，低調簡約的號誌桿，簡潔明瞭的街道。

林智堅說，這次改造兩大重點，首先是將減法美學引進公共建設，一改過去電纜佈滿天空、多桿林立的街道景觀，整合牌面，打造簡約單一電杆，並透過纜線地下化，還給民眾乾淨天空與街道。電桿改造、纜線下地後，舊城區高密度的古蹟與歷史建築躍然於城市街道，如昭和時代留存至今、84年歷史的市定古蹟「專賣局新竹支局」，即現今的台灣菸酒（股）公司新竹營業所，原被周邊天際電纜線、各式指示牌埋沒，經過整理周遭路口亂象、纜線地下化，重現古蹟之美。

改造第二重點就是打造人本環境，讓民眾走在街道上更加從容安心，他說除了改造舊城區42處路口，更辦理逾百次會勘，打造行人等待空間、中央分隔島、行人庇護島、行穿線退縮等等各項保護措施，不只是美學城市，更是友善城市。

交通處表示，城市街道原本路牌號誌、電線雜亂，此次工程整合路名牌、紅綠燈與行人號誌於單一電桿，改造人車繁雜的舊城區路口，並從人本角度設計、重整空間，讓每個人都能安心步行。

工程改善由東大、西大、北大及中華路包含的主要幹道路口，更換376面老舊混亂的牌面，以內照式牌面取代傳統鋁製牌面，提供清楚簡潔、有系統的交通指標；增設97處號誌共桿，改善林立亂象，系統化交通設施；完成42處纜線下地、新設89處行人庇護道，並退縮行人穿越道線、減少路口人車衝突，總計路平4萬8千平方公尺，目前施工進度8成，已完成29處路口，全數工程預計今年12月底前完工。

市府表示，2021台灣燈會在新竹將以舊城區為主展區建構城市型燈會，涵蓋火車站、護城河、東大路、新竹公園、隆恩圳及文化局等區，還有菸酒公賣局、城隍廟、迎曦東門城、新竹州廳及辛志平校長故居等古蹟，希望透過創造人本、友善的街道空間、舒適宜人的都市環境，並建構城市安全、便利的漫步網絡，強化徒步生活交通機能，帶動地方產業發展，活化舊城區空間。

新竹市政府爭取內政部1.6億元經費，預計今年底完成42處路口纜線地下化、號誌共桿，目前已完成29處路口，走在新竹街頭，舉目所及是清爽的路口景觀，低調簡約的號誌桿，簡潔明瞭的街道。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取內政部1.6億元經費，預計今年底完成42處路口纜線地下化、號誌共桿，目前已完成29處路口，走在新竹街頭，舉目所及是清爽的路口景觀，低調簡約的號誌桿，簡潔明瞭的街道。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取內政部1.6億元經費，預計今年底完成42處路口纜線地下化、號誌共桿，目前已完成29處路口，走在新竹街頭，舉目所及是清爽的路口景觀，低調簡約的號誌桿，簡潔明瞭的街道。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取內政部1.6億元經費，預計今年底完成42處路口纜線地下化、號誌共桿，目前已完成29處路口，走在新竹街頭，舉目所及是清爽的路口景觀，低調簡約的號誌桿，簡潔明瞭的街道。圖／新竹市政府提供
新竹市街道原本路牌號誌、電線雜亂。圖／新竹市政府提供
新竹市街道原本路牌號誌、電線雜亂。圖／新竹市政府提供

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